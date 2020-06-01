BURULAŞ'tan iki önemli duyuru BURULAŞ resmi internet sitesinde 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren Bursaray seferleri ve Bursa-Sabiha Gökçen Havalimanı seferleri hakkında açıklamalarda bulundu.

BURULAŞ resmi internet sitesinde 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren Bursaray seferleri ve Bursa-Sabiha Gökçen Havalimanı seferleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda Bursaray seferlerinin 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren Saat 22: 30 'da sonlandırılacağı ve BBBUS Bursa-Sabiha Gökçen Havalimanı seferlerinin %50 yolcu kapasitesiyle başlayacağını duyurdu. - BURSA Kaynak: İHA