Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? (2021) Bursluluk sınavı sonucu nasıl öğrenilir? (İOKBS) İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı - Haberler
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Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? (2021) Bursluluk sınavı sonucu nasıl öğrenilir? (İOKBS) İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı

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Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? (2021) Bursluluk sınavı sonucu nasıl öğrenilir? (İOKBS) İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı

Binlerce öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuç açıklamasını bekliyor. Peki, bursluluk açıklandı mı, Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? (2021) Bursluluk sınavı sonucu nasıl öğrenilir? (İOKBS) İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçlarını açıkladı. Peki, bursluluk açıklandı mı, Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? (2021)Bursluluk sınavı sonucu nasıl öğrenilir? (İOKBS) İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı nedir? İşte ayrıntılar…

Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçlarının açıklandığını şu açıklama ile duyurdu:

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Sonuçları Açıklandı.

Bakanlığımızca ilköğretim 5, 6, 7, 8. ile ortaöğretim hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik bursluluk sınavı sonuçları açıklandı.

MEB, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçlarını açıkladı.

Sonuçlara ulaşmak için; meb.ai/JW2N2b bağlantısı üzerinden bilgilerinizi girerek bursluluk sınavı sonucunuzu görebilirsiniz.

1. Başvuru Şartları

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak, Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir. Maddi imkânlardan yoksun olma durumu: Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nde yer alan "EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname" de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2020 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini (çalıştığı ve çalışmadığı aylar ile birlikte) gösteren belge,Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı esastır."Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler"den durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla "EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname" istenmez.

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Haber: Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? (2021) Bursluluk sınavı sonucu nasıl öğrenilir? (İOKBS) İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı - Haberler
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