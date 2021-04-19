Bursluluk sınavı 2021 ne zaman? Bursluluk sınavı başvuru şartları ve tarihleri nedir?
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Bursluluk sınavı 2021 ne zaman? Bursluluk sınavı başvuru şartları ve tarihleri nedir?

Bursluluk sınavı 2021 ne zaman? Bursluluk sınavı başvuru şartları ve tarihleri nedir?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Koronavirüs salgını nedeniyle İOKB bursluluk sınavı ertelendi. Öğrenciler "Bursluluk sınavı 2021 ne zaman? Bursluluk sınavı başvuru şartları ve tarihleri nedir?" Sorularına yanıt arıyor. 25 Nisan 2021'de düzenlenmesi beklenen bursluluk sınavının ileri bir tarihe ertelendiğini Bakan Selçuk duyurmuştu. Peki İOKB bursluluk sınav tarihi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKB bursluluk sınavı ileri bir tarihe ertelendi. Sınav için hazırlık yapan binlerce öğrenci bursluluk sınav tarihini merak ediyor. Peki Bursluluk sınavı ne zaman? İOKB bursluluk sınav tarihi açıklandı mı?

BURSLULUK SINAVI 2021 NE ZAMAN?

Bakan Selçuk "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." açıklamasında bulundu.

BURSLULUK SINAVI HANGİ GÜNE ERTELENDİ?

Bursluluk sınavının yeni tarihi belli olduğu taktirde haberimize detayları ekleyeceğiz.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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