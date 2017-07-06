Bursaspor Yarım Kadro

BURSASPOR'un sağlık kontrollerinin devam etmesi ve sakatlıklar yüzünden bu sabah yaptığı tek antrenmanına 12 futbolcu ve 4 kaleci katıldı.



TEK ANTRENMAN



Yeşil beyazlı takım, bu sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde tek antrenman yaptı. Furkan Soyalp, Mert Örnek, Kubilay Kanatsızkuş, Sinan Bakış, Tomas Necid, Sercan Yıldırım, Boban Joviç, Ozan Can Kükçü ve Pascal, sağlık kontrolü için hastaneye gidince antremena çıkacak oyuncu sayısı da 16'ya düştü.



TEDAVİ OLDULAR



Antrenmanda Furkan Özçal, Emre Taşdemir ve Ertuğrul Ersoy, fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Bilal Kısa, İbrahim Serdar Aldın ve Furkan Emre Ünver'in tedavileri ise sağlık merkezinde devam etti.



MİNYATÜR KALE MAÇ



Yeşil beyazlı futbolcular, kondisyoner Giovanni yönetiminde yaptıkları istasyon çalışmasının ardından, 4'erli üç guruba ayrılarak kontrol pas, ardından da antrenmanı 4 minyatür kaleye yapılan maçla antrenmanı noktaladı.



STANCU, HARUN, TİTİ VE EKONGO GELİYOR



Bursaspor'un milli oyuncularından Bogdan Stancu, Harun Tekin'le yeni transferler Titi ile Ekongo'nun yarın Bursa'ya geleceği açıklandı. Harun ve Stancu'nun yarın yapılacak antrenrmanda yer alabileceği belirtildi.



Bursaspor, yarın sabah ve akşam üzeri yapılacak 2 çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.



- Bursa