Bursaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor Notları





İBRAHİM DOĞAN'I UNUTMADILAR



Geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren BAL'da mücadele veren Kestelspor'un başarılı oyuncularından İbrahim Doğan'ın otomobilinin lastiğini değiştirirken başka aracın çarpmasıyla vefat etmesi üzerine maç öncesi tribünlerde, "İbrahim ölmedi. Kalbimizde yaşıyor" tezahüratı yapıldı.



TRİBÜNLERE ÇAĞIRDILAR



Bursaspor taraftarları, yeşil beyazlı futbolcuları tek tet tribünlere davet ederek alkışlarıyla moral verdi. Kaleci Harun Tekin'e ise "Bu şehir seninle gurur duyuyor" tezahüratında bulunuldu. En çok alkışı ise her zamanki gibi kaptan Pablo Martin Batalla'ya yapıldı.



BURSASPOR U 21 FARKLI KAZAND



U 21 Ligi'nde bu sezon lige iyi başlangıç yapan Bursaspor, Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde oynanan dördüncü hafta karşılaşmasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 5-2 yendi ve averajla liderliğini sürdürdü. Yeşil beyazlıların gollerini Yusuf Abdullah (2), Burak, Erat ve Bilal attı.



YUSUF ERDOĞAN YEDEK KALDI



Bursaspor'un transferin son günü kadrosuna dahil ettiği Yusuf Erdoğan, Fransız teknik direktör Paul Le Guen tarafından takımla fazla çalışmaması nedeniyle yedek kaldı. Fransız teknik adam üç maçta ilk onbirde sahaya sürdüğü golcü Deniz Yılmaz'ı da kulübeye çekti.



TARAFTARLARDAN DESTEK



Bu sene 24 bine yakın kombine satan Bursaspor'da tribünler maçın başlamasına kısa bir süre kala doldu.



AKHİSAR GELMEDİ



Son yıllarda Bursaspor'u yenen Teleset Mobilya Akhisarspor'un maçını izlemeye çok az sayıda taraftarı geldi. - Bursa