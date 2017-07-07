Bursaspor'da kaptan Harun izinden döndü



Cemal EKENTOK- Enver Mehmet TIKIR BURSA (DHA)-



Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını Özlüce Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü.



Bursaspor, 2017-2018 Futbol Sezonu hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde yapılan günün ilk çalışmasıyla sürdürdü. A Milli takımda yer alan Harun Tekin tatilinin ardından bugün ilk kez antrenmana katıldı.



KALACAKMIŞ GİBİ ÇALIŞIN



Çalışma öncesi Fransız Teknik Direktör Paul Le Guen, futbolcularıyla saha içerisinde bir toplantı yaptı. Le Guen, 'Herkes sezon sonuna kadar takımın içerisinde kalacakmış gibi çalışsın. Bugün güzel bir antrenman yapıp, günü iyi bitirelim' dedi.



Ardından yeşil beyazlı futbolcular, kondisyoner Giovanni yönetiminde yapılan ısınmanın ardından, Bursaspor'da 30 dakika süren pas çalışması yapıldı. Ardından takım iki ayrı grubu ayrıldı ve pas pres antrenmanı yapıldı.



Antrenmanın son bölümünde ise daraltılmış yarı alanda, kalecilerin de yer aldığı 3'erli gruplar halinde savunma ve hücum çalışması yapıldı. Le Guen'in ilk arada oyuncularını uyarmasının ardından, yardımcısı Vyes ise, 'Maçta nasıl atağa çıkarken yan pas yapmıyorsanız, burada da direkt kaleye yönelin ve gol atın. Sizden direk kaleye gitmenizi istiyorum' uyarısında bulundu.



Ardından gol ve savunma çalışmasında Boban Joviç yine attığı gollerle ön plana çıkmayı başardı. Bu arada kaleciler ise antrenör Mas yönetiminde 1 saat süren antrenman yaptı. Kaleci Harun 1 saatlik çalışmada yer alırken, maçta kaleye geçmeyip, sezonun ilk çalışmasını yürüyüşle tamamladı.



SAĞLIK KONTROLÜ DEVAM



Bursaspor'da sakat futbolcuların tedavileri devam ederken, yeşil beyazlı oyunculardan Jonathan Berat Subaşı, Emirhan Aydoğan, Enes Ata, İbrahim Serdar Aydın, M.Yusuf Abdullah, Rüştü Hanlı ve Josua John Acıbadem Bursa Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.



Bursaspor bugün akşam saat 17.30'da yapılacak çalışma ile hazırlıklarını sürdürecek.



(Tür: Spor)