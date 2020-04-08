Bursalılara psikolojik destek Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı etkin bir mücadele yürüten Yıldırım Belediyesi, fiziki çalışmaların yanı sıra sosyal projelerle de Yıldırımlılara destek olmaya devam ediyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı etkin bir mücadele yürüten Yıldırım Belediyesi, fiziki çalışmaların yanı sıra sosyal projelerle de Yıldırımlılara destek olmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, Covid-19 ile mücadele kapsamında sosyal izolasyon döneminde tükenmişlikle başa çıkmak ve vatandaşlara psikolojik destek sağlamak amacıyla sosyal paylaşım platformlarından gerçekleştirdiği 'Psikoloji Sohbetleri' programıyla vatandaşlardan gelen soruları cevaplıyor. Sunuculuğunu Uzman Psikolog Cihad Kaya'nın gerçekleştirdiği, her hafta farklı bir uzman psikoloğun katıldığı 'Psikoloji Sohbetleri' programında 'Evde Kal' çağrısının ardından sosyal izolasyon yaşayan Yıldırımlıların kaygı düzeylerini dengelemek, bilgi kirliliği kaynaklı endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü tutmak hedefleniyor. Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 12.00 - 13.00 arasında gerçekleştirilen program, Yıldırım Belediyesinin sosyal paylaşım platformları Facebook, Twitter ve Youtube üzerinden canlı yayınlanıyor. 'Psikoloji Sohbetleri' programının ilk 3 bölümü 85 bin 477 kişiye ulaştı. - BURSA

Kaynak: İHA