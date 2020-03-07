Bursalı kadınlar saçlarını Afrikalı kuaföre emanet ediyor

07.03.2020 10:07 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:08

Bursalı kadın kuaförleri, Afrika saç modellerine ilgi artınca, Afrika'dan kuaför transfer etti.



Uzun yıllardır kadın kuaförlüğü yapan İlkay ve Zeki Kurt kardeşler, son yıllarda kadınların Afrika saç örgülerine büyük ilgi göstermesi üzerine gelen talepleri karşılamak adına Afrika'dan örgü uzmanı kadın transfer etti. Uzun yıllar ülkesi Senegal'de saç örgüsü işi yapan Mami Baste, Bursa'ya bu işi yapmak üzere geldi. Oldukça zahmetli ve ustalık gerektiren bu işi İlkay ve Zeki Kurt kardeşlerin dükkanında yapan Senegalli usta, Bursalı kadınların Afrika örgüsüne gösterdiği büyük ilgiye yetişmeye çalışıyor. Afrika saç örgüleri tek tek saça örülüyor. Bu işlem 30 dakikayla 6 saat arasında sürüyor. Kadınlar Afrika saç modeline kavuşmak için kimi zaman 6 saat kuaför koltuğunda oturmak zorunda kalıyor. Bu saç modelleri ise 800 lirayla bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla yapılıyor. Kullanımı kolay, saçı yıkadıktan sonra fön çekme derdi olmadığı için kadınlar bu modelleri son yıllarda oldukça tercih etmeye başladı. Bilhassa yaz döneminde havuz ve denize girenler bu modeli daha çok tercih ediyor.



Bursa'da 5 yıldır Afrika işi saç örme işi yaptığını ifade eden Mami Baste, "Ben bu mesleği ülkemde öğrendim. Türkiye'de son yıllarda Afrika örgülerine talep çok olunca buraya geldim. Yaptığım bu örgüler çok kullanışlı olduğu için tercih ediliyor. Örgüler 1 ay ila 3 ay arasında saçta bozulmadan duruyor. İşçiliği çok fazla olduğu için örgünün yapımı 30 dakika ile 6 saat sürüyor. Özellikle denize ve havuza girenler saçlarına sürekli fön çekme derdinden kurtulmak için bu örgüleri yaptırıyor" dedi.



Gelen yoğun talepten sonra Afrikalı usta transfer ettiklerini belirten Zeki Kurt, "Afrika örgüsüne ilgi büyük, biz de müşterilerimizin taleplerini karşılamak için bu işin uzmanı olan Senegalli Mami Baste'yi getirdik. Burada Afrika örgüsü isteyen müşterilerimiz saçlarını Afrikalı ustaya emanet ediyor" şeklinde konuştu.



İlkay Kurt ise, "Mami Afrika'dan geldi. 5 yıldır Bursa'da yaşıyor. Örgü işinde kendisi çok uzman. Burada Afrika burgu ve afro dalga örgüsü yapıyor. Bu örgü modelleri son yıllarda Bursa'da büyük ilgi görmeye başladı" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA