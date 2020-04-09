Bursalı çift, 1 haftada korona'yı yendi!
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Mustafa Ekici, Koronavirüs, Bursa, Sağlık

Bursalı çift, 1 haftada korona'yı yendi!

Bursa'da Koronavirüs teşhisiyle aynı gün hastaneye yatırılan karı-koca, 1 haftada virüsü yenerek alkışlarla evlerinin yolunu tuttu.

09.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:02
Bursalı çift, 1 haftada korona'yı yendi!

Koronavirüs şüphesiyle 30 Mart'ta VM Medical Park Hastanesi'ne başvuran karı-koca, 1 haftada virüsü yenmeyi başardı. Bursa İnegöl'de oturan 3 çocuk sahibi Hacer Kaplan (43) ve Gafur Kaplan (46), ateş, öksürük, sırt ağrısı, terleme, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve halsizlik şikayetleriyle VM Medical Park Bursa Hastanesi'ne başvurdu. Karı-kocanın Koronavirüs test sonuçlarının 'pozitif' çıkmasıyla birlikte tedavi süreci başladı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mustafa Ekici tarafından tedavi süreçleri takip edilen çift, hastaneye yatışlarının yapılmasından 1 hafta sonra virüsü yenerek taburcu edildi. Hekimler, hemşireler ve diğer idari personel tarafından alkışlarla tedavi gördükleri bölümden izolasyon kurallarına uygun bir şekilde taburcu edilen karı-koca, mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.

BİRLİKTE BAŞARIYORUZ

Adeta yeniden hayata döndüklerini belirten Gafur Kaplan, "Sırtımda sancılarım vardı. Öksürükle birlikte ağrılarım vardı. Mustafa Ekici Hocam'a geldik, yatışımızı yaptırdı. Süreç biraz ağırdı ama Allah razı olsun hekimimizden, hastane personelinden… Çok iyi ilgilendiler. Şimdi gayet iyiyiz. İyileştik ve çıkıyoruz. Çok mutluyuz çünkü evimize gidiyoruz" diye konuştu. Eşi Hacer Kaplan da "Bende de hastalık vardı, öksürük vardı. Ayakta duramıyordum. Eşimle beraber yattık. Hastane çalışanlarından Allah razı olsun. Daha iyiyim. Biz iyileştik. Her geçen gün umudumuz büyüyor. Birlikte başarıyoruz" dedi.

HER TABURCU UMUTLANDIRIYOR

Tedavi sürecini yöneten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Ekici de "Koronavirüs salgını kapsamında ilk vaka görüldüğünden bu yana tetkik ve tedavi süreçlerini hassasiyet ve titizlikle yönetiyoruz. Hastanemize başvuran Kaplan çiftinin tedaviye hızlı yanıt verip 1 haftada taburcu olmaları bizi çok mutlu etti. Modern tıbbın imkanlarıyla taburculuklarımız artarak devam edecektir. Yeter ki umudumuzu yitirmeyelim" açıklamasını yaptı. Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Murat Saylık da "Küresel bir salgınla karşı karşıya olduğumuzun farkındayız. Hastanemizde bir yandan hijyen kurallarını harfiyen uygularken tedavi süreçlerinde de adetaseferberlik ilan etmiş durumdayız. Hastanemizde Korona hastalarını ve normal hastaları ayrı servislere yatırıyoruz. Bu şekilde iki hasta gurubu için de güvenli bir sağlık alanı oluşturuyoruz. Diğer şikayetlerle gelen hastalarımızın tedavi ve ameliyatlarına da devam ederek diğer sağlık görevimizi de sürdürüyoruz.Ayrıca iyileşen hasta oranının her geçen gün artması bizi daha da umutlandırıyor. 1 haftada taburcu ettiğimiz Kaplan çifti de ayrı bir mutluluk oldu. Taburcu ettiğimiz her hasta ile virüsü yeneceğimize dair inancımız büyüyecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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