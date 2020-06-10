Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitime ara yok
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Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitime ara yok

Yeni tip Covid-19 virüs salgını nedeniyle tüm okullarda yüz yüze eğitime ara verildiği bu dönemde Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi boş durmayıp dijital ortamda sanatsal ve eğitici programlara kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.

Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitime ara yok
10.06.2020 11:18 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:22

"Betonu delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir" sözünden yola çıkarak eğitime son hız devam ettiklerini ifade eden Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Remzi Ayaz "Amacımız, bu dönemde öğrencilerimizin rehavete kapılmasının önüne geçerek motivasyonlarını arttırıp onları dinamik tutmaktır. Bunun için bir taraftan kültür derslerimizi EBA ve diğer dijital ortamlardan devam ettirirken bir taraftan da alanında ün yapmış sanatçılarımızı ve genç yeteneklerimizi sosyal medya üzerinden canlı yayınlar ile öğrencilerimiz ve sanatseverlerle buluşturuyoruz. Bugüne kadar Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay, Keman Virtüözü Cihat Aşkın, Müzik Yazarı ve eleştirmeni Serhan Bali, Berlin Filarmoni Orkestrası Keman Sanatçısı Hande Küden, Flüt Sanatçısı Aslıhan And, Piyanist Gökhan Aybulus, Borusan Filarmoni Orkestrası Viyola Sanatçısı Efdal Altun ve son konuğumuz ünlü perdesiz gitar sanatçısı aranjör Cenk Erdoğan'ı ağırladık. Programa katılan sanatçılarımız bilgi ve deneyimlerini sanatseverlerle paylaştıkları için ayrıca memnun olmuşlardır" diyerek, canlı yayın konuklarının ve öğrenci konserlerinin devam edeceğini söyledi.

Etkinliklerin müzikle sınırlı kalmayıp, resim öğretmenlerinin de birçok çalışması olduğunu belirten Ayaz, "Bunlardan bir tanesi bakanlığımızın isteği doğrultusunda şehit öğretmenlerimizin portrelerinin yapılmasıydı. Bu vesileyle görevinin başında şehit olan öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Eğitimde öncelik sağlık olduğu için bu salgın döneminde öğrencilerimizin ruh ve beden sağlıklarını da düşünerek okul rehber öğretmenimiz İbrahim Nadi Arıkan ve Nizam Karasu İmam Hatip Lisesi rehber öğretmeni ile birlikte "İzolasyon ve Ruh Halimiz" adı altında program yapıldı. Bu programda öğrencilerimiz ruh ve beden sağlığını korumak için izolasyon sürecinde nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatıldı" dedi.

Tüm bunların yanında salgın sürecinde topluma destek olmak için Vefa Sosyal Hizmet grubunda yer aldıklarının altını çizen Ayaz, "Bu bağlamda Ertuğrul Mahallesi'nde 65 yaş ve üstüne Nilüfer Kaymakamlığının hazırlamış olduğu maske ve kolonyaları okul idaresi, öğretmenleri ve personeliyle birlikte dağıttık. Her zaman bu ve buna benzer hizmetlerle öğrencilerimizin, velilerimizin, sanatseverlerin ve vatandaşlarımızın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz" sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.

Kaynak: Bültenler

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