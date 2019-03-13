Bursa Yenişehir Havalimanı'nda Bursa-Gaziantep Direkt Uçuşları Başladı

Yenişehir Havalimanı'nda Bursa-Gaziantep direkt uçuşları başladı

Bursa'da AnadoluJet tarafından Bursa ile Gaziantep arasında direkt uçuşlara başlandı.İlk sefer bu gün Gaziantepten Bursa'ya gercekleştirildi.

Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan Muş, Trabzon, Diyarbakır, Ankara ve Erzurum'a direkt uçuş yapan Anadolujet, bugünden itibaren Gaziantep'i de Bursa'dan direkt uçtuğu şehirler arasına ekledi.Gaziantep Havalimanı'ndan saat 13.40'ta havalanan AnadoluJet uçağı, 130 yolcusuyla 15.05'te Yenişehir Havalimanı'na indi. Uçak, iniş esnasında itfaiye ekiplerince oluşturulan su takının altından geçti. Davul zurna ile karşılanan yolculara baklava ikram edildi. Karşılama törenine, AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Vildan Yılmaz Gürel, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, AnadoluJet Pazarlama ve Satış Müdürü Murat Yağmur, Bursa Gaziantepliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Şengüloğlu ile vatandaşlar katıldı.

BURSA İLE GAZİANTEP ARASINDAKİ MESAFE KISALDI

Davul ve zurna eşliğinde karşılanan yolculara baklava ikram edildi. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, AnadoluJet'in karşılıklı uçuşlarıyla Bursa ile Gaziantep arasındaki mesafenin kısaldığını söyledi. Uçuşlar sayesinde iki şehrin birleşmesinin sağlanacağını vurgulayan Erdem, Bizim için bir hayaldi, gerçeğe dönüştü. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu süreç uzun yıllara dayanıyor, bugün gerçekleşti. İnşallah hepimize hayırlı uğurlu olur. Hem Bursalı hem de Gaziantepli hemşehrilerimizin bu uçuşlara sahip çıkmalarını bekliyoruz dedi. Dernek Başkanı Bilal Şengüloğlu ise seferlerin başlamasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

71 LİRADAN BAŞLIYOR

Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olmasının yanı sıra doğal güzellikleri ve sanayi şehri olmakla ön plana çıkan Bursa ile Türkiye'nin altıncı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük kenti olan Gaziantep arasındaki tarifeli hattın açılışına özel biletler, 71 liradan başlayan ücretlerle satışa sunacak. Kampanya dahilinde, 71 liradan başlayan bilet fiyatlarının 28 Şubat-23 Ekim'de satın alınacak biletlerde ve 13 Mart- 23 Ekim'de gerçekleştirilecek Bursa-Gaziantep karşılıklı uçuşlarında geçerli olacağı belirtildi.

Kaynak: DHA