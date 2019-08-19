19.08.2019 18:07

Bursa'ya göç eden Artvinliler, festivalde bir araya geldi

Yıllar önce memleketleri Artvin'in Yusufeli ilçesindeki kırsal Bostancı Mahallesi'nden Bursa'ya göç ederek burada da aynı zamanda dernek kuran vatandaşlar, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri festivalde bir araya geliyor.

Bu yıl 21'inci Bursa'nın Kestel ilçesindeki Alaçam Yaylası'nda gerçekleştirilirken festival renkli görüntülere sahne oldu. 3 gün boyunca süren festivale Bursa ve çevre şehirlerde yaşayan Artvinliler akın etti. Festival boyunca yöresel sanatçılar sahne alarak vatandaşlara keyifli anlar yaşatırken, horonlar tepildi, halaylar çekildi. Kendisi de aynı zamanda Artvin'in Yusufeli ilçesi doğumlu olan 64. Hükümetin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de katıldı. Bursa'nın Anadolu'nun pek çok coğrafyasından göç aldığını belirten Çelik, 'Derneklerimiz tarafından yaz aylarında son derece güzel etkinlikler düzenleniyor. Uludağ'ın eteklerinde çok güzel ve coşkulu bir katılımla festival gerçekleşti. Festivalin 21 yıldır düzenlenmesi ve derneğin dayanışması takdire şayan. Hemşehrilerimizin de önemli özellikleri Bursa şehrimize olan katkısıdırö dedi. Yusufeli Bostancılar Köyü Derneği Başkanı Nuri Kemal Alver ise, 'Bursa'nın Gürsu ilçesine göç etmiş Bostancılar köyü hemşehrilerimiz ile birlikteyiz. Şenliğimiz çok güzel oldu, amacımız kültürümüzü birlik ve beraberlik içinde yaşatmak, sevgi ve saygımızı pekiştirmekö diye konuştu. Festivale katılan vatandaşlar da burada bulunmaktan ötürü mutluluk duyduklarını kaydetti.

Kaynak: DHA