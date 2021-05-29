Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
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Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Güncel

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Kütahya, Balıkesir ve Bilecik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Kütahya, Balıkesir ve Bilecik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Bursa'da Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere kent genelinde sessizlik hakim oldu. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, genelge kapsamında faaliyetlerini sürdüren bakkal, kasap, market gibi iş yerlerine yürüyerek gitti.

Polis ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde izin belgesi denetimlerini sürdürüyor.

Eskişehir

Eskişehir'in kalabalık bölgelerinden İsmet İnönü Caddesi ve Fabrikalar Sokak ile Espark Alışveriş Merkezi önünde sakinlik yaşanıyor.

Görevli ekipler, belirlenen uygulama noktalarında kontroller gerçekleştiriyor.

Kütahya

Kütahya kent merkezinin en yoğun yerlerinden Zafer Meydanı, Cumhuriyet, Asım Gündüz ve Adnan Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı sessizliğe büründü.

Polis ve jandarma ekipleri, il genelindeki önemli kavşaklarda ve şehirler arası kara yollarında denetimlerini sürdürdü.

Çanakkale

Çanakkale'de de sokak ve caddelerde kısıtlama nedeniyle sessizlik yaşandı.

Demircioğlu ve Çarşı caddeleri ile Kordon Boyu'nda polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Ekipler kurallara uymayanlar hakkında işlem yaptı.

Bilecik

Bilecik'te vatandaşların kısıtlamaya riayet etmesiyle kent merkezinin işlek cadde ve meydanları sessizliğe büründü.

Emniyet güçleri, dışarıda olan vatandaşlar ile faaliyetlerini sürdüren iş yerlerinin izin belgelerini denetledi.

Yalova

Yalova'da kısıtlamayla sahil bölümleri başta olmak üzere cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Şehrin giriş çıkışlarında oluşturulan uygulama noktaları ile cadde, sokak ve meydanlarda devriye görevi yürüten emniyet güçleri, araç, yaya ve iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

İzin belgesi olmayan veya kısıtlamaya uymayan araç, yaya ve işyerlerine yönelik işlem yürütüyor.

Balıkesir

Balıkesir'de başta Cumhuriyet Meydanı, Milli Kuvvetler, Edremit ve Vasıf Çınar caddeleri olmak üzere kent genelinde yoğunluk görülmedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik uygulaması yaparak araçlardaki kişilere izin belgelerinin olup olmadığını sordu.

Kent genelindeki denetimler sürüyor.

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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