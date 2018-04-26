Bursa ve Balıkesirliler Seçimi Değerlendirdi

Türkiye'de 24 Haziran seçimleri öncesi Bursa ve Balıkesirliler seçimleri değerlendirdi.

24 Haziran seçimleri öncesi değerlendirmede bulunan vatandaşlar, ülkede demokrasinin olduğunu ve hiç bir adayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında duramayacağını ifade ettiler.

Seçimler öncesi değerlendirmede bulunan Hilal Demirözer, "Ülkede demokrasi var. Cumhurbaşkanımız ana muhalefet liderini de davet etti aday olması konusunda. Ülkede demokrasi yok diyenlere tokat gibi cevap bence. Çok ta aday çıkabildiğine göre en büyük demokrasi Türkiye'de" dedi.

Gökmen Karadağ isimli vatandaş, "Nasıl bu ön yargı zamanla yıkıldıysa ve söylemler arasından çıktıysa, bu çok adaylı seçim de Türkiye'de nasıl düzgün bir demokrasi olduğunun kanıtı niteliğinde. Şu an adaylara baktığımızda 15 Temmuz'da Başbakanım diyen bir hanımefendi aday ve şu an cezaevinde olan bir adam aday. Bu ülkede ne kadar demokrasinin olduğunun büyük bir kanıtı" şeklinde konuştu.

İsmail Koca ise, "İlk turu atlatmak istiyorlar, kurnazlık yapıyorlar. Yüzde 55-60'la reis bu tür oyunlardan sıyrılacaktır" açıklamasını yaptı.

Son olarak konuşan Şemşettin Bazman isimli vatandaş ise "Memlette demokrasi yok diyorlar. Neden yok kardeşim. Herkes seçime girebiliyor serbest. Bugün çeşitli partiler transfer yaparak başka partilerden adayını koyabiliyorlar. Kim koyarsa koysun fark etmez. Tayyip Erdoğan için ister 20 aday olsun, ister 100 aday olsun ne fark eder. Dünya bir defa bunun karşısında duramıyor. Evelallah 24 Haziran akşamı Tayyip bey tek başına Allah'ın izniyle gümbür gümbür yüzde 60'lar civarında tek lider olarak Cumhurbaşkanımız olacaktır" diye konuştu.

Bursalı seçmen Enver Koç, "Başka adayların çıkması iyi bir şey. Bir güreş olur, farklı rakipler de çıkar. Bence çıkmasında sakınca görmüyorum. Ben cumhurbaşkanını her zaman tasvip ediyorum. Güzel şeyler yaptı ülkeye. Ben eski MHP yöneticisiyim. Yıllarca yöneticilik yaptım. Gerçekten Devlet Bahçeli'nin de ona destek vermesini cani gönülden kutluyorum. Bugün davaya birlik beraberlik içinde bakan kişiler davadan çekildi. Bu milli beraberlik değildir. Ben muhalefetin şansının olduğunu düşünmüyorum. Geçen bir gazetede yüzde 45 Meral Akşener'in oy alacağı yazıyordu ama bence hayal kırıklığına uğrar. Gidişatı ben çok beğeniyorum. Bugün denizin altından bile yollar, köprüler yapıldı. Bu insanlar destek vermezse bir şey demiyorum" açıklamasını yaptı.

Bursalı yaşlı bir amca ise, "Ben Recep Tayyip Erdoğan'dan başka adam görmüyorum. Benim oyum Recep Tayyip Erdoğan'adır. Neden? Kılıçdaroğlu gibi sert, ağır konuşmuyor. Ne kadar olsa karşısındaki insandır. O kelimeleri sarf ettiğinden dolayı benim oyum Recep Tayyip Erdoğan'a olacaktır. Muhalefetin şansı bu seçimlerde yoktur. Bu adamı halk getirmedi de sadece Kılıçdaroğlu'nu mu halk getirdi. Recep Tayyip Erdoğan'a laf söyleyen bu halka laf söylemiştir. Bir genel başkan o kelimeleri sarf edemez" dedi.

Bir esnaf ise, şunları söyledi:

"Buradan cumhurbaşkanımızı sonuna kadar destekliyoruz. Çıkan adayları biz aday olarak görmüyoruz. Muhalefetin şansı yüzde 0'dır. Şuan cumhurbaşkanımızın karşısında bir aday yok. Muhalefet zaten aday çıkartamıyor ki. Çıkartılmayan aday hakkında ne düşünebiliriz ki?."

Emirhan Koç ise, "Ben bir seçmen olarak cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacak partileri inceliyorum, bakıyorum İYİ Parti'de, CHP'de Saadet Partisi'nde herhangi bir hedef, plan, proje ortaya koyulduğu düşünmüyorum. Diğer söylenen vaatlerin soyut olduğunu düşünüyorum. Elde tek bir somut hedef kalıyor o da Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek. Ondan dolayı diğer partilerin yan yana geldiğini düşünüyorum. Biz bu ülke için ne katabiliriz, ne yapabilirizi halka sunmuyorlar. Bundan dolayı ben iktidara geleceklerini düşünmüyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR