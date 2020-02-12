Bursa üvey anne muhammed'in cesedini gömme planı yapmış
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Bursa üvey anne muhammed'in cesedini gömme planı yapmış

Üvey anne Muhammed'in cesedini gömme planı yapmış (4)TUTUKLANDILARBursa'nın Gemlik ilçesinde 9 yaşındaki Suriyeli Muhammed Hüseyin'in evinde işkence yapılmış bir halde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sonrası gözaltına alınan baba Yahya Hüseyin (40) ile üvey anne Emine Hüseyin...

12.02.2020 21:16 | Son Güncelleme: 12.02.2020 21:17
Bursa üvey anne muhammed'in cesedini gömme planı yapmış

Üvey anne Muhammed'in cesedini gömme planı yapmış (4)

TUTUKLANDILAR

'nın ilçesinde 9 yaşındaki Suriyeli 'in evinde işkence yapılmış bir halde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sonrası gözaltına alınan baba Yahya Hüseyin (40) ile üvey anne Emine Hüseyin (44) sevk edildiği mahkemede 'adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Bursa üvey anne muhammed'in cesedini gömme planı yapmış
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