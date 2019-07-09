BURSA Trafik magandası baklavacıya Bursalı baklavacılardan tepki

Trafik magandası baklavacıya Bursalı baklavacılardan tepki

İstanbul Pendik'te, içerisinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran ünlü baklavacı kardeşlere Bursa'dan tepki geldi. Bursalı baklavacı Bilal Şengüloğlu (42), yapılan çirkin saldırıyı kınayarak trafikte sürücülere ve yoldan geçen yayalara baklava dağıttı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde D-100 karayolunda, kendilerine yol vermediklerini iddia ettikleri bir otomobilin önünü kesen iki saldırgan, içerisinde hamile bir kadının bulunduğu araca saldırmıştı. Saldırganlardan birinin ünlü Seydioğlu baklavacılarının sahibi Hüseyin Sel, yanındaki kişinin ise kardeşi Hasan Sel olduğu belirlenmişti. Yaşanan çirkin olaya Bursalı baklavacılardan tepki geldi. Bursalı baklava üreticisi Bilal Şengüloğlu, merkez Osmangazi ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde baklava dağıtarak, yaşanan çirkin saldırının baklavaya ve baklavacılık mesleğine mal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yaşanan çirkin olayın kabul edilemez olduğunu belirten Bilal Şengüloğlu, Dinimiz annelerin ayağının altına cennet müjdelemişken, bir anne adayına yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırının mesleğimizle anılması, beni ve meslektaşlarımı rahatsız etmiştir. Bu anlamda bu menfur olayın mesleğimizle anılması bizleri üzmüştür dedi.

Yapılan saldırının baklavacılık mesleğine mal edilmemesi gerektiğini belirten Şengüloğlu, Baklavacılık bizim tarihimizde gelenekten geleceğe aktarılması gereken bir meslektir. Düğünlerimizde, nişanlarımızda, bayramlarımızda sofralarımızın baş tacı olan baklavanın böyle çirkin bir saldırıyla anılması, tüm baklavacı camiasını üzmüştür. Bizde bu konuya duyarlılığımızı göstermek adına hamile kadınlar başta olmak üzere, anne adaylarına, trafikte seyrerden sürücülere baklava dağıtarak çirkin olayı kınamak adına böyle bir çalışma yaptık ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA