Bursa Teknik Üniversitesinden yıkanabilir maske kumaşı
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Kenan Yıldırım, Yıldırım, Bursa, Sağlık

Bursa Teknik Üniversitesinden yıkanabilir maske kumaşı

Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) bakteri geçişini büyük oranda engelleyen, yıkanabilir tıbbi maske kumaşı üretildi.

09.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:51
Bursa Teknik Üniversitesinden yıkanabilir maske kumaşı

Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) bakteri geçişini büyük oranda engelleyen, yıkanabilir tıbbi maske kumaşı üretildi.

Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi AŞ ile Dominant Tekstil arasında yürütülen proje kapsamında doku tasarımı ve lif yapısı farklılaştırılmış yeni bir kumaş elde edildi. Yıkanabilir özelliğe sahip bu kumaşın yüzde 99 bakteri geçişini engellediği belirlendi.

BTÜ Polimer Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kenan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dokuma esaslı, yıkanabilir ve bakteri geçişini engelleyen kumaşın, prototip üretiminin başarı ile tamamlandığını söyledi.

Kumaşın doku tasarımında çift katman bulunduğunu, yıkanabilir maske kumaşlarından lif yapısıyla farklılaştığını kaydeden Yıldırım, "Bu kumaşın üst katı farklı bir geçirgenlik özelliğine sahip, alt katı farklı bir geçirgenlik özelliğine sahip. Üst katmandan geçen bir virüsün oradaki hava akış hızı farklı, ara katmanda boşluk var, o boşluktan sonra geçirgeni daha farklı bir katmana geldiğinde nefes aldığımız zaman hava akışındaki virüsün sendelemesini sağlıyor ve geçirmiyor. Yani virüs o katmana geldiği zaman türbülansa girmiş bir cisim gibi sendeliyor ve içeri geçmesi engelleniyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Yıldırım, maske kumaşının yıkanabilir özellikte olmasının önem taşıdığını vurgulayarak, 100 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda yıkanabileceğini ya da buharla steril hale getirilebileceğini ifade etti.

Yıkanabilir kumaştan üretilecek maskelerin tekrar kullanılabilir olması dolayısıyla maske tüketimini azaltacağını, kullan at maskelerin neden olduğu tıbbi atık oranını düşüreceğini kaydeden Yıldırım, yapısına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu kumaşın, maske kumaşının dokuma tekniğiyle yapılması ve çift katlı kumaşın tek katman olarak kullanılması bir yenilik. Hava geçişi esnasındaki virüsün hareketini kısıtlayacak doku yapısı seçildi ve bu şekilde bir tasarım yapıldı. Kumaşın ön ve arkası farklı doku yapısında. Diğer bir yenilik de üst katmandaki kumaşta kullanılan lif kesit şekli. Özel lif kesitinden dolayı da daha yüksek yüzey alanına sahip lifleri kullandık. Daha yüksek yüzey alanında bize somut yüzey oluşturdu, bu da virüs ve bakterilerin filtrasyonunda önemli bir etken. Bu özellikleriyle de dünyada bir ilk. Herhangi bir bakteriyi solunan havadan ayırabilmektedir. Yıkanabilir olması bu kumaştan imal edilecek maskenin, tekrar kullanıma da olanak vermektedir. Bu sayede, maske tüketiminde miktar olarak önemli azalmaya vesile olacaktır."

Yıldırım, günlük kullanım maskelerin gözeneklerinin dar olduğunu, bu nedenle nemin dışarı atılmasında da sıkıntı yaşanabildiğini vurgulayarak, "Yeni geliştirdiğimiz bu maske kumaşın, gözenekleri daha büyük olduğu için insan nefesindeki nemi dışarı atabilecek kabiliyettedir." dedi.

Kaynak: AA

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