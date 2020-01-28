: Bursa sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu tır, iş yerine çarptı

28.01.2020 16:51 | Son Güncelleme: 28.01.2020 16:54

Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu TIR, iş yerine çarptı

BURSA'da, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu TIR, hareket edip, 200 metre ilerledikten sonra bir iş yerine çarptı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde meydana geldi. Bünyamin T. (47), kullandığı 34 GM 5904 plakalı TIR'ı yol kenarına park etti. Bünyamin T.'nin el frenini çekmeyi unuttuğu TIR, bir süre sonra hareket etti. Yaklaşık 200 metre ilerleyen TIR, bir iş yerinin tentesini kırıp yan taraftaki Ali Aydın'a ait inşaat malzemeleri satan dükkanın duvarına çarptı. Gürültüyü duyan vatandaşlar, panikle ev ve iş yerlerinden çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. TIR ve çarptığı iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yapılan incelemenin ardından TIR, çağırılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol da yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

TIR'ın hareket ettiği sırada yolda ve çarptığı iş yeri ve çevresinde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

'CAN KAYBI OLMADIĞI İÇİN SEVİNÇLİYİZ'

Kazada dükkan duvarının ve içerideki malzemelerin zarar gördüğünü söyleyen iş yeri sahibi Ali Aydın, "Sabah namazından çıktıktan sonra, sürücüsü TIR'ın el frenini çekmediği için kendi kendine hareket etmiş. Komşunun dükkanını sıyırdıktan sonra bizim dükkanımıza çarpmış. Küçük çaplı maddi hasarlarımız var. Lavabo, klozet, soba boruları, çelik kova gibi malzemelerimiz zarar gördü. Duvarımız yıkıldı. O anda 5-6 kişi yan taraftaki lokantanın önündeydi. Allah'a şükür kimsenin canı zarar görmedi" dedi.

Kaza anında TIR'ın çarptığı dükkanın yan tarafındaki iş yerinde olduğunu söyleyen Ertuğrul Temel ise, "Olay anında içeride çalışıyorduk. Vites dişlisi kırıldığı söylenen TIR, sürücüsüz şekilde geldi. Büyük bir ses geldi. Kaza olduğunu görünce dışarı çıktık. Bizim dükkanın tentesini sıyırdı, yan dükkana girdi. Önünce insan çıkmadı, büyük bir felaket olabilirdi. Bir anda büyük bir ses geldi. Bizler de sesten korktuk" ifadelerini kullandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, TIR'ın, yolcu indiren bir minibüsün durduğu anda yanından geçerek, inşaat malzemeleri satan dükkanın duvarına çarptığı görülüyor.

Kaynak: DHA

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