Bursa, sokak müzisyenlerini seçiyor

Bursa, sokak müzisyenlerini seçiyorBURSA Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği 'Bursa'nın Her Sokağı Ayrı Bir Şarkı' projesiyle kentin farklı cadde ve sokaklarında 'müzik' ziyafeti verecek sokak müzisyenlerini seçiyor.

Bursa, sokak müzisyenlerini seçiyor

BURSA Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği 'Bursa'nın Her Sokağı Ayrı Bir Şarkı' projesiyle kentin farklı cadde ve sokaklarında 'müzik' ziyafeti verecek sokak müzisyenlerini seçiyor. Jüri önünde marifetlerini sergileyen adaylardan seçilecek 300 sokak müzisyeni kendilerine gösterilecek yerlerde sanatlarını icra edebilecek. Projeyle sokak müzisyenlerinin hem sağlıksız ortamlardan kurtulmaları hem de istihdam edilmeleri sağlanacak.

Bursa'da geçimini sokak müzisyenliği ile sağlayan ancak zaman zaman tepki alan sokak müzisyenleri, Büyükşehir Belediyesi'nin 'Bursa'nın Her Sokağı Ayrı Bir Şarkı' projesiyle yeni yerlerine kavuşacak. Bir taraftan sokak müzisyenlerini desteklerken, diğer taraftan gürültü kirliliğinin önüne geçerek, Bursalıları kaliteli müzikle buluşturacak olan proje ile sokak müzisyenleri için nitelikli çalışma ortamı sağlanacak.

100'ÜN ÜZERİNDE SOKAK SANATÇISI SEÇMELERE KATILDI

Proje kapsamında, müzik yapma izin belgesi almak için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne başvuran sokak sanatçılarının ilk seçmeleri, Orkestra Şube Müdürlüğü'nde yapıldı. Türk Halk Müziği Bölüm Başkanı Nilüfer Göl, Türk Sanat Müziği Bölüm Başkanı İlker Cansevdi ve Proje Sorumlusu Osman Ali Mirza'dan oluşan jüri heyeti, sokak müzisyenlerini dinledi. Müzisyenler, sanatlarını daha rahat ve güvenli ortamlarda icra edebilmek için tüm hünerlerini sergiledi.

ÇOK SAYIDA KRİTER DİKKATE ALINIYOR

Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik, seçmelerin uzman bölüm başkanları ve sanatçılar tarafından yapıldığını anlatarak, enstrüman hakimiyetinden, eserin icrasına kadar pek çok kriterin değerlendirmeye alındığını kaydetti.

GÖRME ENGELLİ ÇİFT BÜYÜLEDİ

Seçmelere katılan görme engelli Mutlu-Umut Turan çiftçi, performanslarıyla jüriyi etkilemeyi başardı. 10 yıllık evli çift jürinin isteği üzerine ikinci şarkıyı da seslendirdi. Artık rahatlıkla sokaklarda müzik yapabileceklerini dile getiren çift, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Seçme ve değerlendirmeye keman çalarak katılan Zeynep Gül Duman da müzik eğitimine devam ederken, sokak müzisyenliği ile geçimini sağladığını söyledi. Yaklaşık 14 yıldır keman çalan, Duman projenin sokak müzisyenleri için büyük avantaj olduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı