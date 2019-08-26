"Bursa siyahı" Akçalar'da görücüye çıktı

26.08.2019 11:29

Nilüfer Belediyesi'nin 7'ncisini düzenlediği Akçalar İncir Festivali, bu yıl da renkli anlara sahne oldu. En iyi incir yetiştiricisi ve en lezzetli incir yemeklerinin yarıştığı festivalde dereceye girenler ödüllendirildi.



Akçalar İncir Festivali, bu yıl da dolu dolu geçti. Akçalar Futbol Sahası'nda gerçekleşen festivale CHP Bursa milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yüksel Özkan, Belediye Başkan Vekili Serkan Çalışkan, Başkan Yardımcısı Sibel Özer, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Festivale katılanlar hem bilgilendi, hem de açılan standtlardan alışveriş yapma imkanı buldu.



Festival Şef Emre İdrisoğlu ile Beslenme Uzmanı Hale Tan Erdem'in incir tarifleriyle başladı. Organik beslenme ve incirin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin anlatıldığı festivalde incirli tarifler de paylaşıldı. Çocuklara yönelik, saksı yapımı ve çiçek ekim atölyelerinin de yapıldığı festivalde, çocuklar keyifli anlar yaşadı.



Çalışkan, geleneksel hale gelen festivalle Türkiye üretiminin yüzde 90'ı Bursa'da gerçekleşen siyah inciri tanıtmayı hedeflediklerini belirtti. "Bursa siyahı" olarak bilinen incirin en kalitelisinin Nilüfer'de yetiştiğini ifade eden Serkan Çalışkan, "Siyah incir Nilüfer'de, Akçalar, Fadıllı, Ayva, Konaklı, Gölyazı ve Balıklı gibi havzalarımızda yetişiyor. Biz de benzersiz lezzetiyle sofraların tacı olan, Bursa'dan 44 ülkeye ihraç edilen incirimizi daha çok tanıtıp, üreticiye bu yolla yararlı olmayı hedefliyoruz. İncir üreticilerinin geçen yıla oranla verimli bir yıl geçirdiklerini öğrendik. Bu bizi de çok mutlu etti. Sezon sonuna kadar bütün üreticilerin emeklerinin karşılığını alması en büyük dileğimiz" dedi.



Dereceye girenler ödüllendirildi



Festivalde düzenlenen "En İyi İncir Yetiştiricisi" ile "İncirli Lezzetler Yarışması"nda çok sayıda yarışmacı dereceye girmek için mücadele etti. Jürinin titiz değerlendirmesiyle belirlenen yarışmalarda hünerler sergilendi. "İncirli Lezzetler Yarışması'nda çikolatalı incir tatlısı ile Ayşegül Taş birinci, incir reçeli ile Neslihan Merd ikinci, krepli bohça ile Sevil Yakışan üçüncü oldu.



"En İyi İncir Yetiştiricisi" yarışmasında ise Şeref Dikler birinci, Cemal Kargılı ikinci, Hasan Özer de üçüncü oldu. Yarışmaların ardından dereceye girenlere para ödülü verildi. - BURSA

Kaynak: İHA