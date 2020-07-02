BURSA Sel felaketinin yaşandığı o köyde yaralar sarılıyor
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BURSA Sel felaketinin yaşandığı o köyde yaralar sarılıyor

Sel felaketinin yaşandığı o köyde yaralar sarılıyorBURSA'nın Kestel ilçesinde, 21 Haziran'da meydana gelen sel felaketinde zarar gören köyler, yapılan çalışmalarla eski görünümüne kavuşturuluyor.

02.07.2020 19:14 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:20

Sel felaketinin yaşandığı o köyde yaralar sarılıyor

BURSA'nın Kestel ilçesinde, 21 Haziran'da meydana gelen sel felaketinde zarar gören köyler, yapılan çalışmalarla eski görünümüne kavuşturuluyor. Köyde birçok ev zarar görürken, enkaz ve balçık tamamen temizlendi. Devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini belirten Dudaklı köyü muhtarı İsmail Esen, "Devletimiz sağ olsun yanımızda oldu. Bakanımız köyümüze 3 kere geldi. Yerinde inceledi. İnsanları normalleştirmek için bütün kurumlar elinden gelen çabayı harcadı" dedi.

Kestel'de 21 Haziran'da 6 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan sel felaketinin ardından bölgedeki yerleşim yerleri, yapılan çalışmalarla eski görünümüne kavuşturuluyor. Zarar gören köylerin eski haline dönmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarının ardından çevre düzenlemesinin büyük çoğunluğu, tamamlandı. Dudaklı köyünde zarar gören evlerle ilgili çalışmalar kapsamında, yöredeki bütün evler tek tek kontrol edilerek, içlerine dolan sular tahliye edildi, çamurlar temizlendi. Mahalle içi yollarda sel sularının getirdiği çamur yığınları ve çamura saplanıp kalan araçlar kaldırıldı. Dudaklı köyündeki sel felaketinde evini su basan Kemal Yeminci, "Evlerimiz temizlendi, bahçelerimiz temizlendi. Devletimizden Allah razı olsun, tüm imkanlarını seferber etti. Gereken neyse hepsini yaptı" dedi.

'BÜTÜN KURUMLARIMIZ ÇALIŞMALARA DESTEK VERDİ'

Kendilerinin 1 ayda yapacakları temizlik işlerini Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 4 günde tamamladığını belirten Dudaklı Köyü Mahalle Muhtarı İsmail Esen de, şunları söyledi:

"Evlerimizin durumunu bahçelerin durumunu görüyoruz. Bu evde yaklaşık bir buçuk metre su ve balçık vardı. Bütün kurumlarımız geldi her eve bütün balçığı suyu temizledi. Gördüğümüz gibi ufak tefek şeyler var. Onları da hallediyoruz. Bize bıraksalardı aylarca evlerimizi temizleyemedik. Allah razı olsun devletimizden evlerde elle alınacak bir pislik kalmadı. Her taraf temizlendi. Bahçemde 2 metreye yakın dolgu vardı. 20 kamyondan fazla hafriyat alındı buradan. 3 arabamı üst üsteydi. Sağ olsun devletimiz hepsini kaldırdı. Gerekli bütün müdahaleler yapıldı. Kimse mağdur edilmeden gerekenler yapıldı. Köy içinde evlerde tadilat haricinde bir şey kalmadı. Hatta bahçeler eski halinden daha güzel hale getirildi. Bahçelere mıcır yayıldı. Devletimiz sağ olsun yanımızda oldu. Bakanımız köyümüze 3 kere geldi. Yerinde inceledi. İnsanları normalleştirmek için bütün kurumlar elinden gelen çabayı harcadı. Biz sadece köyde yaşamadık bu sıkıntıyı. Arazilerimizde ürünlerimiz de zarar gördü. Tam da hasat döneminde oldu bu durum. Devletimiz hepsinin raporunu tuttu. Allahın izniyle bunlar da yavaş yavaş aşılacak. Devletimizden Allah razı olsun."

BURSA Sel felaketinin yaşandığı o köyde yaralar sarılıyor

Kaynak: DHA

Manşet

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