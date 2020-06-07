(BURSA - Özel) Tarihe kayıt için Bursa'yı çiziyor
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(BURSA - Özel) Tarihe kayıt için Bursa'yı çiziyor

(BURSA - Özel) Tarihe kayıt için Bursa'yı çiziyor Ressam Beşir Sarpça, 30 yıl fırça ile tabelacılık yaptıktan sonra, bilgisayar çıkınca tecrübe ve kabiliyetini resme aktardı Sarpça, Bursa'nın en çok ziyaret edilen mekanlarının gerçeğinden daha güzel resimlerini çiziyor Bir tablosunu 3 ila 6...

07.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:33

(BURSA - Özel) Tarihe kayıt için Bursa'yı çiziyor

Ressam Beşir Sarpça, 30 yıl fırça ile tabelacılık yaptıktan sonra, bilgisayar çıkınca tecrübe ve kabiliyetini resme aktardı

Sarpça, Bursa'nın en çok ziyaret edilen mekanlarının gerçeğinden daha güzel resimlerini çiziyor

Bir tablosunu 3 ila 6 ay arasında yapan hiperrealist ressam Sarpça, defalarca üzerinden geçerek bir eser için aylarını harcıyor

BURSA - Bursa'ı ressam Beşir Sarpça, şehrin en güzel manzaralarını, tarihi eserlerini fotoğraf detayıyla tuvle aktarıyor. Sarpça, günümüzde eserlerinin kıymeti pek fark edilmese de, tarihe not düşecek çalışmaları, 2 yılda bir Tayyare Kültür Merkezinde açtığı sergilerle şehirdeki sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Beşir Sarpça, 30 yıl tabelacılık yaptıktan sonra, yazılar bilgisayardan kolayca çıkartılmaya başlanınca, kabiliyetini Bursa'nın resimlerini yapmak için kullanmaya başladı. Tabelacılık geçmişinden dolayı, iyi bir fırça hakimiyeti olan Beşir Sarpça, 2021 yılında yeni bir sergi açmayı düşünüyor. Bütün resimlerinin gerçeğin bire bir aynısı olduğunu ifade eden Beşir Sarpça, "Biraz meşakkatli bir iş ama, eserler çok beğeniliyor. Bursa'yı çalışıyorum ağırlıklı olarak. 100 den fazla Bursa resmi yaptım. Yaptıklarımı beğenmiyorum, üzerinden tekrar tekrar geçiyorum. Hatta bazı yerlerdeki mimari yapıların imalatlarını bile beğenmiyorum, resimlerde onları düzeltiyorum. Resimlerin kıymetini anlayan az oluyor. İnsanlar ne yaptığımızı bilmiyor. Tayyare Kültür Merkezinin önünden geçerken, resimleri görünce içeri girip bakıyorlar. Mahalli idarelerde pek ilgi göstermiyor.

Belediye başkanlarının işleri yoğun, danışmanlarının çok fazla resim ile ilgisi yok. En son belediye başkanı sergime geldi, ama Tayyare Kültür Merkezinde, yan salona başka bir programa gelmişti. Ancak gidip rica ettim, çıkarken sergimi ziyaret etti. Resimleri beğendi. O kadar ile kaldı. Bursa Osmanlı'nın ilk payitahtı olması hasebiyle çok güzel tarihi ve tabii güzellikler sunuyor. Ben bu güzellikleri önce içime sindiriyorum, sonra tuvalime yansıtıyorum. Eserlerimi takip eden Bursalılara teşekkür ediyorum. Bursa'yı çizmeye devam edeceğim. Elimde 80 civarında Bursa resmi var. Bir kısım resimlerimi de satıyorum. Ancak bu eserlerin kıymeti zaman geçtikçe anlaşılacak" dedi.

(BURSA - Özel) Tarihe kayıt için Bursa'yı çiziyor

Kaynak: İHA

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