Otobüs, talihsiz kadını altına alıyordu! Kaza anı kamerada
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Otobüs, talihsiz kadını altına alıyordu! Kaza anı kamerada

Bursa'da yolcu otobüsünün çarptığı kadın, şans eseri ölümden döndü. Dehşete düşüren kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

31.01.2020 12:53 | Son Güncelleme: 31.01.2020 13:12
Otobüs, talihsiz kadını altına alıyordu! Kaza anı kamerada

'nın ilçesinde kırsal mahalleler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsün çarptığı Emel Aşık (53) yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde İnegöl ilçesinde Mahallesi, Ankara Caddesi üzerindeki Doğu Garajı girişinde meydana geldi. Kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde yolcu taşıyan sürücü Baki A. yönetimindeki 16 KFC 75 plakalı otobüs, Doğu Garajı'na giriş yaptığı sırada aniden önüne çıkan Emel Aşık'a (53) çarptı.

TALİHSİZ KADIN OLDUĞU YERE YIĞILIP KALDI

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Yaralı kadın kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Yaşanan kaza anı ise, bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Otobüs, talihsiz kadını altına alıyordu! Kaza anı kamerada
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