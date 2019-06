BURSA NOSTALJİ MERAKLISI GENÇ, OTOMOBİL TEKLİF ETTİKLERİ PLAKLARINA GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

Bursa'da küçük yaşlardan beri plaklara merakı olan Eray Vardar (25), çocukluğundan bu yana biriktirdiği harçlıklarıyla satın aldığı plaklara gözü gibi bakıyor. Hemen hemen her gün plaklarını özenle temizleyen ve bakımını yapan Vardar, Şu an binden fazla plağım var. Antikacılar, bana 50 bin lira gibi bir fiyatlar teklif etti hatta araba takası teklif ettiler. Ben kabul etmedim. Onlara gözüm gibi bakıyorum. Bu plakları ömür oyu saklayacağım. Benim için bir hazineden daha değerli. dedi

Bursa'da yaşayan Eray Vardar, 10 yaşında anneannesinin evinde dinlediği sanatçı Mine Koşan'ın plağıyla başlayan merakını 15 yıldır devam ettiriyor. İlkokulda ailesinden aldığı harçlıkları biriktirerek antikacılardan plak satın alan Eray Vardar, yaşıtları gibi dijital ortamda popüler müzikleri dinlemek yerine evinde bulunan pikaplarla plaklarını dinliyor. Hemen hemen her gün plaklarını özenle temizleyen Vardar, bine yakın plağını satmayı düşünmüyor.

ARABA TEKLİF ETTİLER KABUL ETMEDİM

Kendilerine ait iş yerinde elektronik teknisyeni olarak çalışan Eray Vardar, plaklarına karşılık araba tekliğini de reddetmiş. Zeki Müren, Barış Manço, Cem Karaca, Mine Koşan ve Ajda Pekkan gibi efsanelerin nadir bulunan orijinal plaklarına gözü gibi bakan Eray Vardar, İlk okul zamanlarımda anneannemin evinde plaklar vardı. O plakları gördükçe ilgimi çekiyordu. Aralarında Mine Koşan'ın bir plağını buldum. Onu dinledikten sonra plaklara merakım başladı. Sonra harçlıklarımla plak toplamaya başladım. Şu an binden fazla plağım var. Çok yüksek meblağlar yapıyor. Bana 50 bin lira gibi bir fiyat teklif ettiler, araba teklif ettiler. Ben kabul etmedim. Onlara gözüm gibi bakıyorum. Her gün özenle temizliyorum, dinliyorum. Satmayı da düşünmüyorum. Günümüz gençliği şu an mp3'ten internetten şarkılar dinliyor. Ben plaktan dinlemeyi tercih ediyorum. Çünkü plaktan daha canlı, daha analog bir ses geliyor. Konser hissi veriyor. Bu yüzden plaktan dinlemeyi tercih ediyorum.ö dedi.

MİNE KOŞAN'LA AİLE DOSTU OLDUKö

Plaklar sayesinde Mine Koşan'la tanıştığını belirten Eray Vardar, 10 yaşındayken Mine Koşan'ın 45'lik bir plağını bulmuştum. Daha sonra plaklarını toplamaya başladım. Daha sonra 14 yaşında kendisine ulaştım. Mine Koşanla tanıştım. Bende bütün plaklarını görünce çok şaşırdı. Daha sonra evimize misafir oldu. Daha sonra aile dostu olduk.ö diye konuştu.

Plaklarını ömür boyu saklayacağını ifade eden Vardar, Benim için bir hazineden daha değerli. Zaten gözüm gibi bakıyorum onlara. Kimseye de vermeyeceğim. Artık benden sonra bir miras olarak çocuklarıma kalacak.ö şeklinde konuştu.

