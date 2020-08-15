Bursa'nın yanan ciğerlerini tıbbi aromatik bitkiler tedavi etti
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Bursa'nın yanan ciğerlerini tıbbi aromatik bitkiler tedavi etti

Bursa'nın yanan ciğerlerini tıbbi aromatik bitkiler tedavi etti -Bursa'da 5 ve 2 yıl önce Çağrışan ve Göynüklü tepelerinde çıkan yangınlarda küle dönen orman eski haline döndü -Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, bölgenin ağaçlandırılmasında payları büyük olan Orman Bakanı ve...

15.08.2020 10:44 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:50

Bursa'nın yanan ciğerlerini tıbbi aromatik bitkiler tedavi etti

-Bursa'da 5 ve 2 yıl önce Çağrışan ve Göynüklü tepelerinde çıkan yangınlarda küle dönen orman eski haline döndü

-Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, bölgenin ağaçlandırılmasında payları büyük olan Orman Bakanı ve Bekir Pakdemirli ve sanatçı Haluk Levent'i telefonla arayarak, fidanların son durumu ile ilgili bilgi verdi

-Haluk Levent, telefon görüşmesinin ardından twitter hesabından fidanların son halini paylaştı

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Çağrışan ve Göynüklü tepelerinde 5 ve 2 yıl önce çıkan yangınlarda küle dönen ormanlar, dikilen fidanlar ve tıbbi aromatik bitkilerin büyümesiyle eski haline döndürdü. Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, bölgenin ağaçlandırılmasında payları büyük olan Orman Bakanı ve Bekir Pakdemirli ve Haluk Levent'i telefonla arayarak, fidanların son durumu ile ilgili bilgi verdi. Haluk Levent, telefon görüşmesinin ardından twitter hesabından fidanların son halini paylaştı.

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Göynüklü Mahallesinde 5 yıl önce ormanlık alanda meydana gelen yangın 170 hektarlık orman alanında etkili olup, 47 bin ağaç yanmıştı. Yine aynı bölgede 2 yıl önce yaşanan orman yangınında da 36 hektarlık alanda 8 bin ağaç küle dönmüştüü. Yangınların ardından bölgede yapılan ağaçlandırma çalışmaları yıllar sonra meyvelerini vermeye başladı. 3 sene arayla çıkan yangınlarda yanan 55 bin ağacın yerine 178 bin fidan dikildi. Bölgenin ve ekilen fidanların durumunu her yıl düzenli olarak kontrol eden Milletvekili Mustafa Esgin, ağaçların ve aromatik bitkilerin son halini yerinde inceleyip, Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi telefonla arayarak bilgi verdi. Esgin, ağaç dikimine katkı koyan Haluk Levent'i de telefonla arayarak, fidanların son halini paylaşıp katkılarından dolayı teşekkür etti. Levent, görüşmenin ardından twitter adresinden fidanların fotoğraflarını paylaştı.

Milletvekili olarak halk adına her sene yanan bölgelerdeki incelemelerini sürdüreceğini belirten Mustafa Esgin, şu şekilde konuştu:

"7 Aralık günü çocuklarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, Bursa'lı ve Mudanya'lı vatandaşlarımızla birlikte burada ağaç dikim etkinliği yapmıştık. Az önce gördük ki, fidan dikimine katılan vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın isimleri duruyor fidanların üzerinde. O günkü anaokulu öğrencileri şimdi ilk okul öğrencileri oldu. Çok mutlu oluyorlar isimlerini tekrar gördüklerinde. Ben de şöyle düşünüyorum, bu fidanlar çocuklarımızın geleceğini planlıyor"

Bursa'nın yanan ciğerlerini tıbbi aromatik bitkiler tedavi etti

Kaynak: İHA

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