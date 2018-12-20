Bursa'nın Ulaşım Anayasası Ocak Ayında Yürürlükte

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın 17 ilçesiyle birlikte bir bütün olarak ulaşım sorunlarından arındırılmasını sağlayacak Ulaşım Ana Planı'nın ocak ayında Büyükşehir Belediye Meclisi'ne geleceğini, alınacak onayın ardından uygulamaya gireceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Aralık ayı ilk oturumu, Başkan Alinur Aktaş yönetiminde gerçekleştirildi. Meclis maddeleri ile önergelerin görüşüldüğü oturumda;Bursa'da depreme karşı alınan tedbirler, ulaşım ana planı ve Doğanbey TOKİ konutlarının dönüşümü gibi konular da gündeme geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, Bursa'nın ulaşım anayasası olan ve kısa-orta-uzun vadede trafik sıkıntılarının ortadan kaldırılmasını sağlayacak Ulaşım Ana Planı'nın Ocak ayı içerisinde yürürlüğe gireceğini ifade etti. Bursa'nın en önemli ilk 3 sorunundan ilkinin ulaşım olduğunu, bunun'yapılan anketler sonucu itibariyle' net bir şekilde görüldüğünü kaydeden Başkan Aktaş, göreve gelir gelmez konuyu ele aldıklarını ve şehrin trafik konusunda yaşadığı problemleri ortadan kaldırmak adına Ulaşım Ana Planı hazırladıklarını ifade etti. Kısa, orta ve uzun vadede oluşturulan planın raylı sistemler bölümünün şu anda onay için Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nde bulunduğunu söyleyen Başkan Aktaş, verilecek kararın ardından Bursa'dakiraylı sistemler planlamasının kamuoyu ile paylaşılacağını anlattı.

"Son düzlüğe giriyoruz"

Ulaşım Ana Planı'nda Bursa'yı bir bütün olarak düşündüklerini, kent merkeziyle birlikte 17 ilçenin tamamı için planlama yaptıklarını kaydeden Başkan Aktaş, şehrin sadece Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer'den ibaret olmadığını, 17 ilçe ile birlikte senkronize-mükemmel bir birliktelik öngördüklerini vurguladı. Başkan Aktaş, "Ulaşımda inşallah son düzlüğe giriyoruz. Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün onayı olmadan, hiçbir raylı sistem projesinin yürürlüğe girmesi mümkün değil. Bakanlık onayı geciktiği için bugünlere geldik. Sanıyorum, yakın zamanda karar verilecek ve biz de ulaşım çalışmamızı hayata geçirmenin, Bursalıları bu sıkıntıdan kurtarmanın ayrıcalığını yaşayacağız" dedi. Kesintisiz şehir trafiği hedeflediklerini, bu konuda mevcut çıtayı daha yukarılara çekmek istediklerini vurgulayan Başkan Aktaş, "Ocak ayında mecliste sadece Ulaşım Ana Planı'na özel oturum yapacağız. Bu oturumda maddeleri detaylarıyla birlikte tek tek tartışacağız. Çıtayı üst seviyelere çekmenin derdindeyiz" diye konuştu.

"Deprem gerçeğiyle hareket ediyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuşmasında, Bursa'da deprem konusunda alınan tedbirlere de değindi. Marmara Bölgesi'nin birinci derecedetehlikeli bir alan olduğunu, Bursa'nın da bölgenin ana arterleri arasında bulunduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, toplumsal büyük yaralar açan bu afetin zararlarının minimize edilmesi noktasında etkili ve hızlı çözümler ortaya koymak istediklerini söyledi. Bursa'daki yapı stokunun iyileştirilmesinin, yeni yapıların deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmesinin önemine vurgu yapan Başkan Aktaş, "Bursa, deprem gerçeğiyle hareket ediyor. Bunu söyleyebilirim. Dönüşümle alakalı seri olmamız gerekiyor. Kenti genişletmek kadar mevcut durumu güncellemek gibi bir zorunluluğumuz var. Geçmişten ders alarak, inşaat ve imarla alakalı büyümeyi planlıyoruz. Aynı zamanda mevcut yapı stokunun iyileştirilmesi noktasında da çalışmalarımız bulunuyor" şeklinde konuştu.

Doğanbey'de çözüm TOKİ sakinleriyle

Başkan Aktaş, yaptığı açıklamadaDoğanbey TOKİ meselesine de yer verdi. Doğanbey TOKİ sakinleriyle yapıların dönüşümü hakkında defalarca bir araya geldiğini, bölgede ikamet edenlerden sık sık görüş ve taleplerini aldığını vurgulayan Başkan Aktaş, "Doğanbey'de, yani şehrin ortasında hayatını idame ettiren 2 bin 730 vatandaşımız bulunuyor. Burada uzlaşmadan, anlaşmadan bir çalışma yapmamız söz konusu değil. Mevcudun güncellenmesi ve yaşanılan sıkıntılar ile ihtiyaçların giderilmesi gerekiyor. Üzerine basa basa ifade ediyorum. Doğanbey ile ilgili dönüşümü oradakiinsanımızla birlikte hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA