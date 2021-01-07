Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 5'e düştü
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Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 5'e düştü

07.01.2021 09:12 | Son Güncelleme: 07.01.2021 09:44
Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 5'e düştü

Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan en önemli barajlardan biri olan Nilüfer Barajı'nda su seviyesi yüzde 5'e düştü. Kuraklık havadan görüntülenirken, Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği üyesi Murat Demir "Kuralık bağıra bağıra geliyorum dedi. Bazı projelere bu nedenden dolayı karşı çıkmıştık. Herkese çok ciddi görevler düşüyor" ifadelerinde bulundu.

Türkiye'yi etkisi altına alan kuraklık Bursa'yı da ciddi oranda etkiliyor. Bursa'nın en önemli su ihtiyacını karşılayan Nilüfer Barajı'nda su seviyesi yüzde 5'e kadar geriledi. Bu mevsimde ağzına kadar dolu olması gereken devasa büyüklükteki baraj kurumuş görüntüsüyle görenleri endişeye sevk ediyor.

VATANDAŞLAR ENDİŞELİ

Nilüfer Barajı'ndaki kuraklığı yerinde gidip inceleyen Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği üyeleri, yıllardır çevreyi korurken küresel iklim değişikliğinden dolayı bu hale gelmemek için mücadele ettiklerini belirtti. Barajdaki kuraklığı görüp endişeye kapılan Bursalı vatandaşlar yağmur ve karın bir an önce yağmasını bekliyor.

Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 5'e düştü

"BAĞIRA BAĞIRA GELİYORUM DEDİ"

Nilüfer Barajı önünde açıklama yapan Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, "Bursa'nın en önemli su kaynaklarından biri olan Nilüfer Barajı'ndayız. Bu baraj kuraklıktan dolayı kurumuş, doluluk oranı ise yüzde 5 civarında. Bu barajın altındaki Doğancı Barajı'nda ise oran yüzde 20'nin altına düşmüş durumda. Kuraklık bağıra bağıra ben geliyorum dedi. Biz dernek olarak ve dünyadaki uzmanlar hep söyledi; iklim değişiyor. Çok ciddi biçimde kuraklık olacak. Bursa'da bu zamana kadar bazı projelere karşı çıkarken şunu ifade ediyorduk. Biz karşı çıktığımız projede iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya dikkat çektik. Bizim yıllardır anlatmak isteğimiz aslında bunun olmaması içindi. Bu durum bizim bile beklentimizden daha önce başladı. Biz demiştik diye övünmek istemiyoruz. Bu kuraklıktan hepimiz etkileniyoruz. Bundan sonra herkese çok ciddi görevler düşüyor. Sanayinin eski sistemle vahşi bir şekilde su kullanmasının önüne geçmemiz lazım. Artık kullandığı suyu tekrar kullanabilen sanayie ihtiyacımız var. Suyu vahşice kullanan sanayi kuruluşları kapatılmalıdır. Bursa'da 23 tane sanayi bölgesi var" dedi.

Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 5'e düştü
Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 5'e düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
VATANDAŞ: Kendimize gelmemiz lazım şükür ve iyi niyet
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