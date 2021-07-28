Bursa'nın Mudanya ilçesinde Eşit Eğitim Ağı Projesi tamamlandı

Bursa'nın Mudanya İlçe Belediyesince, internete erişim imkanı olmayan öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak adına hayata geçirilen "Eşit Eğitim Ağı" adlı projenin kurulumunun tamamlandığını bildirildi.

Bursa'nın Mudanya İlçe Belediyesince, internete erişim imkanı olmayan öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak adına hayata geçirilen "Eşit Eğitim Ağı" adlı projenin kurulumunun tamamlandığını bildirildi.

İlçe Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, tüm mahallelerde aktif hale getirilen internet altyapısı sayesinde öğrencilerin ücretsiz olarak internet hizmetinden faydalanabildiğini kaydetti.

İlçede park, meydan gibi belirli noktalarda kurulumu yapılan internet altyapısı sayesinde öğrencilerin kablosuz ağ seçeneğinden bağlantı yaparak ücretsiz internete ulaşabileceklerini belirten Türkyılmaz, "Her şey Mudanya'nın aydınlık yarınları, geleceğimiz çocuklarımızın mutluluğu içindir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi