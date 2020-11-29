Bursa'nın en uzun süreli valisi Zekai Gümüşdiş 94 yaşında vefat etti

1979-1988 yılları arasında Bursa'da valilik yapan Zekai Gümüşdiş, 94 yaşında hayatını kaybetti.

1979-1988 yılları arasında Bursa'da valilik yapan Zekai Gümüşdiş, 94 yaşında hayatını kaybetti.

10 Ekim 1926 yılında İzmir'in Bornova ilçesinde doğan, Tokat ve Aydın Valiliği görevlerinden sonra 1979-1988 arası 9 yıl görevde kalıp en uzun süre Bursa Valiliği yapan Zekai Gümüşdiş vefat etti. Bursa'ya ve göçmen camiasına yaptığı hizmetleriyle anılan, aynı zamanda Penguen Gıda Yönetim Kurulu üyesi de olan eski Bursa Valisi Gümüşdiş'in cenazesinin 30 Kasım Pazartesi günü Bursa Organize Sanayi Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Hamitler Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı