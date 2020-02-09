Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde eğitime kar engeli

09.02.2020 21:14 | Son Güncelleme: 09.02.2020 21:14

Büyükorhan ilçesinde kar yağışı dolayısıyla yarın için eğitime ara verildi.

Büyükorhan Kaymakamlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü Büyükorhan merkez ve mahallelerinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Kaynak: AA