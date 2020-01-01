: Bursa milli piyango talihlisi, inegöl'de merak konusu oldu

01.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:04

Milli Piyango talihlisi, İnegöl'de merak konusu oldu

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişindeki 80 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiye çıkan biletlerden birinin Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir alışveriş merkezinden alındığı öğrenilirken, ikramiyenin kime çıktığı ise kentte merak konusu oldu. Vatandaşlar, parayla İnegöl ilçesine katkı sunulmasını istediklerini söylediler.

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, '1358490' numaralı çeyrek bilete isabet etti. Bursa, İzmir, Gaziantep ve İstanbul'dan alınan biletlerle 4 kişinin 20'şer milyon kazandığı yılbaşı özel çekilişinde Bursa'da satılan biletin İnegöl'de bulunan bir alışveriş merkezinden satıldığı belirlendi. İlçe halkı ise büyük ikramiyenin kime çıktığını merak ediyor.

'İNŞALLAH GARİBAN BİRİNE ÇIKMIŞTIR'

Milli Piyango talihlisinin alt gelir grubunda olan birine çıkmış olmasını istediğini söyleyen İnegöl esnafı Seydi Oktay, 'Her kime çıkmışsa hayırlı olsun diyorum. İnşallah gariban birine çıkmıştır. Ancak şöyle bir durum var; yıllardır piyangodan kazanılan paralar talihliler tarafından çarçur edildi. İnşallah bu para İnegöl'de çarçur olmaz. İnegöl ekonomisi ile ön planda olan bir yer. Umarım talihli hem İnegöl ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış olur. İnegöl'e hayırlı olsun diyorum. Büyük ikramiye bir yakınıma çıkmışsa da, ben para istemiyorum bana para lazım değil. Kime çıktıysa da bana para getirmesin ama hayırlı yerlerde kullansın. Gerçekten bu miktardaki bir parayla çok güzel şeyler yapılır' dedi.

'İLÇEMİZE KATKI SAĞLAMASINI BEKLİYORUZ'

Büyük ikramiyenin İnegöl'e çıkmasının ilçede büyük bir heyecan yarattığını belirten esnaf Murat Bayram, 'Bu paranın kendi şehrime çıkmasından dolayı son derece mutluyum. Bunun yanında da kime çıktığı konusu şu anda İnegöl'de bir merak konusu. Tabii ki bu belli bir süre bu konu İnegöl'de gündem oluşturacak. Sonuç itibariyle bu 20 milyon liranın İnegöl için bir artı olacağını düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda da inşallah bu talihlinin kim olduğunu göreceğiz. Talihliye bu paranın hayırlı olmasını dilerim. Umarım talihli ilçemize de bu ikramiye ile katkı sunar' diye konuştu.

Kaynak: DHA

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