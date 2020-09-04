3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı
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3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı

Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, zorla fuhuş yaptırılan 8 kadın kurtarıldı, 11 şüpheli gözaltına alındı.

04.09.2020 12:30 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:02

Bursa, İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, zorla fuhuş yaptırılan 8 kadın kurtarıldı, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların sosyal medya hesabından fuhuş için müşteri aradıkları ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN MÜŞTERİ ARAMIŞLAR

Bursa Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmayla, 17 ayrı sosyal medya hesabından fuhuş için müşteri arandığını belirledi. Başlatılan teknik ve fiziki takip ile kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik bu sabah, Bursa'nın yanı sıra İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı

8 KADIN KURTARILDI

Operasyonda zorla fuhuş yaptırılan 8 kadın kurtarıldı. 11 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda fuhuştan temin edildiği tespit edilen 14 bin 600 TL ve 100 dolar ile 14 cep telefonu, 1 polis üniforması, 4 dizüstü bilgisayar, 10 uyuşturucu aparatı, 13 fişek, 1 harddisk, 3 flash disk, 1 micro disk, 1 kurusıkı tabanca ve 44 fişek ele geçirildi.

3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (7)
ZORLA MI: Tipik bir özbek yalanı: “Zorla sürüklendim hebele hübele”
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DÜRBÜNLÜ: Tövbe Estağfirullah.
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ZAFER: Ahlaki olarak çökmüşüz. Bu kadınlara gidenlerin çoğu ahlaktan bahseden, eşin açık giyinse eşini dövecek kimseler. Gül gibi eşiniz var, çoluğunuzun çocuğunuzun rızkını buradalarda harcamaya utanın. Sonra ben babayı diye gezmeyin. Sizden anca şam babası olur.
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