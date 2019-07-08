Bursa kent genelinde elektrik kesintisi (3)

ESNAF SATIŞLARI TELEFON IŞIĞI YARDIMIYLA YAPIYOR

Bursa'da kent genelindeki elektrik kesintisi hayatı olumsuz etkilerken, esnaf işlerini yapmakta zorlandı. Bursa Tarihi Kapalı Çarşı'da bulunan esnaf, elektrik kesintisinden şikayet ederek karanlıkta satış yapmak zorunda kaldı. Esnafın bir kısmı çareyi yapay ışıklandırmalarda bularak, telefon ışığı ve gaz lambası yardımıyla ürünlerini müşterilere gösterdi ve satışlarını gerçekleştirdi.

Çarşıdaki bir kuyumcu sahibi Oktay Gencay, elektrik olmadığından ötürü akıllı terazi ile idare ettiklerini belirterek, Zor bir durum. Yapılacak bir şey yok, bu sorunun bir an önce çözülmesini ve elektriğin gelmesini bekliyoruz. Bütün esnaf mağdur dedi. Yurt dışından gelen Mehmet Ali Şanlı isimli vatandaş ise Türkiye'de ilk kez böyle bir şeye şahit olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA