BURSA Kayıp olarak aranırken toprağa gömülü cesedi bulundu: 5 gözaltı
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İbrahim Karakoç, Güncel

BURSA Kayıp olarak aranırken toprağa gömülü cesedi bulundu: 5 gözaltı

Kayıp olarak aranırken toprağa gömülü cesedi bulundu: 5 gözaltıBURSA'da, 1 haftadır kayıp olan İbrahim Karakoç'un (45), ormanlık alanda toprağa gömülü halde cesedi bulundu.

09.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:31
BURSA Kayıp olarak aranırken toprağa gömülü cesedi bulundu: 5 gözaltı

Kayıp olarak aranırken toprağa gömülü cesedi bulundu: 5 gözaltı

BURSA'da, 1 haftadır kayıp olan İbrahim Karakoç'un (45), ormanlık alanda toprağa gömülü halde cesedi bulundu. Polisin bıçaklandığı belirlediği Karakoç'un ölümü ile ilgili 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Karabalçık ile Selçukgazi mahalleleri arasındaki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda toprağın kazıldığını fark eden mahalleli, bölgeye gittiklerinde bir erkeğe ait ceset buldu. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede cesedin, yaklaşık 1 haftadır kayıp olarak aranan İbrahim Karakoç'a ait olduğu tespit edildi.

Karakoç'un cesedi üzerine yapılan incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü de belirlendi. Bunun üzerine polis ekiplerince şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. İbrahim Karakoç'un telefonundaki son aramaları inceleyen ekipler, araştırmayı genişletti. Yapılan incelemeler sonucu şüphelilerin M.A., İ.M.Ş., S.A., S.K. ve S.A. olduğu belirlendi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, 2'si kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin sorgularında Karakoç ile borç alma nedeniyle tartıştıklarını söyledikleri öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BURSA Kayıp olarak aranırken toprağa gömülü cesedi bulundu: 5 gözaltı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

BURSA Kayıp olarak aranırken toprağa gömülü cesedi bulundu: 5 gözaltı

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