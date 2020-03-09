BURSA Kamyonun çarpmasıyla öldü; geriye bastonu ve ayakkabısı kaldı
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İsmail Yavaş, İznik, Güncel

BURSA Kamyonun çarpmasıyla öldü; geriye bastonu ve ayakkabısı kaldı

Kamyonun çarpmasıyla öldü; geriye bastonu ve ayakkabısı kaldıBURSA'nın İznik ilçesinde, geri manevra yapan kamyonetin altında kalan İsmail Yavaş (80), olay yerinde hayatını kaybetti.

09.03.2020 18:29 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:32
BURSA Kamyonun çarpmasıyla öldü; geriye bastonu ve ayakkabısı kaldı

Kamyonun çarpmasıyla öldü; geriye bastonu ve ayakkabısı kaldı

BURSA'nın İznik ilçesinde, geri manevra yapan kamyonetin altında kalan İsmail Yavaş (80), olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşlı adamdan geriye bastonu ile ayakkabısı kaldı.

Kaza, Beyler Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde yaşandı. Yoldan geçmeye çalışan İsmail Yavaş, geri manevra yapan Ramazan G. yönetimindeki 16 Z 3330 plakalı kamyonun altında kaldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonet sürücüsü Ramazan G., gözaltına alınarak İznik Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis soruşturma başlattı.

BURSA Kamyonun çarpmasıyla öldü; geriye bastonu ve ayakkabısı kaldı

Kaynak: DHA

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BURSA Kamyonun çarpmasıyla öldü; geriye bastonu ve ayakkabısı kaldı

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