BURSA Kamyonetiyle park halindeki kamyonetin yük indirme liftine çarptı 1 yaralı Kamyonetiyle park halindeki kamyonetin yük indirme liftine çarptı: 1 yaralıBURSA'da, kamyonetiyle, park halindeki kamyonetin açık olan yük indirme liftine çarpan Halil Karatepe (55), ağır yaralandı.

Kamyonetiyle park halindeki kamyonetin yük indirme liftine çarptı: 1 yaralı

BURSA'da, kamyonetiyle, park halindeki kamyonetin açık olan yük indirme liftine çarpan Halil Karatepe (55), ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, pazartesi günü, İznik'e bağlı Elbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Halil Karatepe, kabak yüklü 16 FAJ 87 plakalı kamyonetiyle hale geldi. Ancak park halindeki bir kamyonetin açık olan liftine çarptı. Kazada ağır yaralanan Karatepe, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA