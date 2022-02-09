Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi - Haberler
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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

AA, Yavuz Gerçekçi - Güncel
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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa'nın Mudanya ilçesi ile İstanbul arasında deniz ulaşımını sağlayan Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları dolayısıyla yapılamayacak.

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesi ile İstanbul arasında deniz ulaşımını sağlayan Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları dolayısıyla yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferleri programdan kaldırıldı.

Aynı gerekçeyle saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

AA / Yavuz Gerçekçi - Güncel

İstanbul, Eminönü, Mudanya, Bursa, Güncel, Haber

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