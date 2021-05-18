Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri hafta sonu yüzde 50 kapasiteyle yapılacak
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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri hafta sonu yüzde 50 kapasiteyle yapılacak

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri hafta sonu yüzde 50 kapasiteyle yapılacak
Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi - Haberler | Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yüzde 50 kapasiteyle çalışacağı bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yüzde 50 kapasiteyle çalışacağı bildirildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 22-23 Mayıs'ta yüzde 50 kapasiteyle Mudanya-İstanbul deniz ulaşımı seferlerinin devam edeceği belirtildi.

Bileti olan yolcuların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacağı duyurulan açıklamada, bu tarihlere ilişkin Mudanya'dan saat 08.00, 09.30, 14.00 ve 17.45, İstanbul'dan ise 08.30, 11.30, 15.30 ve 17.45 saatlerindeki seferlere yönelik internetten bilet satışlarının açıldığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi

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