Bursa intihar girişiminde bulunan genç, kaymakam ve emniyet müdürü para verince ikna oldu

20.11.2019 19:02 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:07

İntihar girişiminde bulunan genç, kaymakam ve emniyet müdürü para verince ikna oldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir inşaatın çatısına çıkan H.İ.(27), intihar girişiminde bulundu. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çabalarına yanıt vermeyen H.İ., olay yerine gelen Kaymakam ve Emniyet Müdürünün kendisine bir miktar para vermesiyle ile ikna oldu.

Olay, Orhangazi ilçesi Tozkoparan Caddesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. Maddi sıkıntıları olduğu için bunalıma giren H.İ, inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, H.İ.'nin atlama riskine karşı minder açtı. Müzakereci polisler, itfaiyenin sepetli aracıyla gencin yanına çıkarak ikna çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları olumsuz sonuçlandı.

KAYMAKAM VE EMNİYET MÜDÜRÜ PARA VERİNCE, İNTİHARDAN VAZGEÇTİ

Daha sonra olay yerine Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz ve Orhangazi ilçe Emniyet Müdürü Halis Erdoğan geldi. Gencin, maddi sıkıntı yaşadığını öğrenen Yılmaz ve ve Erdoğan, ceplerinden çıkardıkları bir miktar parayı, polis ekiplerine vererek, H.İ.'ye ulaştırmalarını söyledi. Sepetle itfaiye aracı ile gencin yanına çıkan polisler, parayı gence verdi. Parayı alan H.İ. ikna olarak intihardan vazgeçti. İtfaiye yardımıyla indirilen H.İ., Kaymakam Yalçın Yılmaz'ın elini öptü. H.İ, ifadesi alınmak üzere karakolda götürüldü. Öte yandan bazı vatandaşların, intihar girişiminde bulunan H.İ.'yi cep telefonu kameraları ile görüntüledikleri görüldü.

Kaynak: DHA