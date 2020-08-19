BURSA İnegöl Belediye Başkanı Taban İnegöl dünyanın göz bebeği olsun istiyoruz
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BURSA İnegöl Belediye Başkanı Taban İnegöl dünyanın göz bebeği olsun istiyoruz

İnegöl Belediye Başkanı Taban: İnegöl dünyanın göz bebeği olsun istiyoruzBursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, belirli aralıklarla yapılan birim ziyaretleri kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

19.08.2020 14:35 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:41

İnegöl Belediye Başkanı Taban: İnegöl dünyanın göz bebeği olsun istiyoruz

Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, belirli aralıklarla yapılan birim ziyaretleri kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Taban, 'Bizler de istiyoruz ki bu süreçleri çok daha güzel bir noktaya getirelim. İnegöl dünyanın göz bebeği olsun' dedi.

Belirli zaman dilimlerinde farklı birimlere yönelik personel buluşmaları gerçekleştiren Belediye Başkanı Alper Taban, bu ziyaretler kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. 08.00'da İnegöl Belediyesi şantiyesinde gerçekleşen buluşmada, sosyal mesafe ve maske kuralına da dikkat edilerek kahvaltı yapıldı. Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger ve Fen İşleri Müdürü Yakup Can da programda hazır bulundu.

PERSONELİMİZLE HASBİHAL ETMEK İSTİYORUZ

İnegöl ve İnegöl Belediyesi'nin hizmetleri üzerine istişarelerin yapıldığı personel buluşmasında, şehrin ortak akılla yönetilmesinde personelin eksikleri tespiti ve sunacağı önerilerin önemine dikkat çekildi. Başkan Taban, her hafta bir müdürlüğü ziyaret etmeye ve personelle bir araya gelmeye çalıştığını hatırlatarak; 'Her hafta olabildiğince tüm birimlerimizle bir araya gelerek personelimizle hasbihal etmeye, selam vermeye, meramımızı anlatmaya çalışıyorum. Mutlaka Başkan Yardımcısı ve Daire Müdürleri düzeyinde rutinde bir araya geliyoruz ama yine arkadaşlarımızla bir araya gelmişken hem bizler bir şeyler anlatmaya çalışalım hem de sizlerin söyleyecekleri mutlaka vardır, onları dinleyelim istiyoruz' dedi.

İNEGÖL DÜNYANIN GÖZ BEBEĞİ OLSUN

İnegöl'e yönelik hedefleri ve hayallerinden de söz eden Taban, şöyle devam etti: 'Şehrimizin adı ilçe kalmış ama ortaya koyduğu değerlerle ülkemize namzet bir şehir olarak sürecine devam ediyor. Bizler de istiyoruz ki bu süreçleri çok daha güzel bir noktaya getirelim. İnegöl dünyanın göz bebeği olsun. Bu ülke içerisinde şehirler arasında en güzel şehir, örnek şehir olsun. Bu şehre gelmek için insanların pek çok sebebi olsun' Biri mobilya için gelirken, biri köfte yemek için gelirken, biri kaplıcası için gelirken diğeri de buradaki diğer güzellikleri ya da ortaya çıkan yönleri görmek için gelsinler istiyoruz. Bunun için de bizlerin sürekli olarak bir şeyler üreterek, ortaya koymamız gerekiyor.?

GELİŞİM, DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM ARZUSU İÇERİSİNDEYİZ

'Sürekli gelişim, eğitim, dönüşüm arzusu içerisindeyiz. Bunlar tesadüfi cümleler değil. Bizler bir iş yaparken çalışma arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz. Sizlerle yol alıyoruz. Bizler sizlere güveniyoruz. Biz iyi işler çıkaracağız.?

BURSA İnegöl Belediye Başkanı Taban İnegöl dünyanın göz bebeği olsun istiyoruz

Kaynak: DHA

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