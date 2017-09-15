Evleri Yandığı İçin Minibüste Kalan Ailenin Serveti Şaşkına Çevirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Soğukdere Mahallesinde Kurban Bayramı arifesinde çıkan yangında evlerinin yanması ile sokakta kalan ve minibüste yaşamını sürdüren biri çocuk 4 kişilik ailenin mal varlığı dudak uçuklattı.

AREFE GÜNÜ EVLERİ KÜL OLDU

İnegöl ilçesi Soğukdere Mahallesi'nde Remziye ve Cavit Bali çiftinin oturdukları ahşap ev, geçtiğimiz kurban bayramının arefe günü çıkan yangın sonucu tamamen yandı.

Baktıkları 10 adet koyundan başka hiç bir gelirleri olmadığını söyleyen 2 çocuklu aile sokakta yatmaya başladı. Bali ailesinin yaşadıklarına üzülen Maden Köyü'nde oturan bir kişi hurda olan minibüsünü ev olarak kullanmaları için kendilerine verdi. Bali çifti, komşularından aldıkları yorgan ve yatak ile bu minibüse yerleşip 17 yaşındaki Yücel ve 8 yaşındaki çocukları Alperen Bali ile burada yaşamaya başladı.

YARDIM İÇİN ARAŞTIRMA YAPILDI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Bali ailesinin yaşadıklarının basında yer almasından sonra Bursa Valisi İzzettin Küçük'ün talimatı ile minibüste yaşayan aileyer yardım edilmek üzere İnegöl Kaymakamlığınca araştırma yapıldı.Yapılan araştırmanın sonunda ailenin 2015 model bir traktör, 3 adet otomobil, 50 dönüm arazi, meyve bahçeleri, 60 adet küçükbaş hayvan ve İnegöl merkezde bir adet eve sahip olduğu ortaya çıktı.

Ailenin, bu mal varlığı nedeniyle, devletin sosyal ve yardım kuruluşlarının yardım etme kriterlerine ailenin uymadığı bildirildi. Bunun üzerine aile kendilerine ail mal varlıklarının olduğunu fakat bunları borç karşılığında aldıklarını söyledi.