Bursa Hakimiyet Gazetesi 48. yaşını kutluyor - Haberler
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Bursa Hakimiyet Gazetesi 48. yaşını kutluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Bursa Hakimiyet Gazetesi 48. yaşını kutluyor

Sönmez Holding çatısı altında 48. yaşını kutlayan Bursa Hakimiyet Gazetesi, AS TV, Radyo S ve www.bursahakimiyet.com haber sitesiyle şehir, ülke ve dünya gündemini sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

Sönmez Holding çatısı altında 48. yaşını kutlayan Bursa Hakimiyet Gazetesi, AS TV, Radyo S ve www.bursahakimiyet.com haber sitesiyle şehir, ülke ve dünya gündemini sizlere ulaştırmaya devam ediyor.

Dünyadaki, ülkemizdeki ve Bursa'daki gelişmeleri yakından izleyen Bursa Hakimiyet Gazetesi, iç politikadan siyasete, spordan kültür sanata kadar her alanda nitelikli bilginin peşinden giden okuyucuların gazetesi olmayı başardı. Her daim gerçeklerin peşinden koşan Bursa Hakimiyet Gazetesi, dün olduğu gibi bugün de evrensel değerlere, özgürlüğe ve basın haklarına sahip çıkmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyor.

İlklerin gazetesi

Yayın hayatına başladığı 11 Eylül 1974'ten bu yana, yenilikçi, öncü, cesur ve çok sesli kimliği ile gazetecilik anlayışına farklı bir bakış açısı getiren Bursa Hakimiyet Gazetesi, Türkiye'nin en iyi yerel gazetelerinden biri olma özelliğini koruyor.

Sönmez Medya Genel Müdürlüğü'nü Burak Özgün'ün üstlendiği gazete yenilik ve gelişimini her geçen gün artırarak sürdürüyor. Gerek dünya, gerek Türkiye ve gerekse Bursa'daki siyasi ve ekonomik gelişmeler, her yaştan sporsevere hitap etmeyi başararak spor basınında saygın bir yer edinen spor sayfaları, renkli magazin sayfaları, günlük emlak, araç, kariyer ve diğer hizmet alanlarını kapsayan seri ilan sayfaları, yerel basında yıllardır yeniliklerin tek adresi olmaya devam ediyor.

Birlikte çalıştık, birlikte başardık

Gündemi nitelikli, özgün konularıyla kaleme alan deneyimli yazar kadrosuyla, bakışları üzerinde toplayan Bursa Hakimiyet, dün olduğu gibi bugün de evrensel değerlere, özgürlüğe ve basın haklarına sahip çıkmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyor - BURSA

Bursa Hakimiyet Gazetesi 48. yaşını kutluyor

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