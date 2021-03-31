Bursa Günlüğü 12'nci sayısıyla yayında
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Bursa Günlüğü 12'nci sayısıyla yayında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bursa Günlüğü 12'nci sayısıyla yayında

Her sayısıyla Bursa'nın tarihine açılan bir kapısı, kültürünü geleceğe aktaran önemli bir vasıtası olan Bursa Günlüğü Dergisi, 12'nci sayı ile okurlarına "merhaba" dedi.

Her sayısıyla Bursa'nın tarihine açılan bir kapısı, kültürünü geleceğe aktaran önemli bir vasıtası olan Bursa Günlüğü Dergisi, 12'nci sayı ile okurlarına "merhaba" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde hazırlanan Bursa Günlüğü, yeni sayısında İstiklal Marşı'nın 100'üncü yıl dönümü nedeniyle kapak konusu olarak Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u belirledi. Prof. Dr. Nesrin Karaca, Bülbül şiirinin geniş tahlili ile o dönemin hislerine tercüman olurken, Prof. Dr. Mustafa Kara, Mehmet Akif'in yakın dostu Bursalı Halil Edib Bey'i kaleme aldı. Mustafa Özçelik ise Milli Mücadele'de Anadolu'yu gezip halkı aydınlatan İrşad Heyetleri'nin oluşturulmasının ve bir milli marş yazılmasının önemini gündeme getiren Bursa Mebusu Şeyh Servet Efendi'yi okurlara hatırlattı.

Prof. Dr. Bilal Kemikli, Bursa'nın hafızası olan İsmail Beliğ'in unutulmaması gerektiğinin altını çizdi. Dr. Mustafa Efe ise, 25 yaşında vefat eden Hafız Mahmüd Kemalüddin Fenari'nin (1863-1888) biyografisine katkı sunarak araştırmacılar için yol açmış oldu. Prof. Dr. Behçet Kemal Yeşilbursa'dan Tahsin Yıldırım'a, Prof. Dr. Mustafa Şahin'den Samet Altıntaş'a, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu'ndan Hasan Erdem'e varıncaya kadar birbirinden kıymetli birçok isim yazılarıyla dergiye renk kattı. Osmanlı'daki ilk kağıt fabrikası, Selim Sırrı Tarcan'ın Bursa izlenimleri, Tayyare Kültür Merkezi'nin kültür ve sanata açılan kapısı, Mudanya'da denize nazır manastırın tarihçesi, Şehadet Cami'nin merak uyandıran kitabesi merak uyandıran birçok yazı Bursa Günlüğü'nün yeni sayısında okurlarla buluştu.

Kısa sürede her kütüphanede bulunması gereken önemli bir kaynak eser haline gelen Bursa Günlüğü Dergisi'ni, Büyükşehir Belediyesi hizmet binaları, kültür merkezleri, sosyal tesisler ve millet kıraathanelerinden ücretsiz edinebilirsiniz. - BURSA

Bursa Günlüğü 12'nci sayısıyla yayında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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