BURSA Genç kızın doğum günü hediyesi yavru köpeği çalan hırsız güvenlik kamerasında
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BURSA Genç kızın doğum günü hediyesi yavru köpeği çalan hırsız güvenlik kamerasında

Genç kızın doğum günü hediyesi yavru köpeği çalan hırsız güvenlik kamerasındaBursa'da bir apartmana giren hırsız, girişteki bisiklet ile Elif Naz Şenol'a (14) doğum gününde hediye edilen çatı katındaki yavru köpeği çaldı.

26.07.2020 13:07 | Son Güncelleme: 26.07.2020 13:22

Genç kızın doğum günü hediyesi yavru köpeği çalan hırsız güvenlik kamerasında

Bursa'da bir apartmana giren hırsız, girişteki bisiklet ile Elif Naz Şenol'a (14) doğum gününde hediye edilen çatı katındaki yavru köpeği çaldı. Şüphelinin apartmana giriş ve çıkış anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın çatı katına çıkan maskeli kişi, burada bulunan köpek kulübesinin kilidini kırıp, içindeki yavru köpeği alarak indi. Apartmanın girişindeki bisikleti de çalan şüpheli, kaçtı. Köpeğini gezdirmek için çatıya çıkan Elif Naz Şenol, kulübenin kilidini kırık, köpeğinin ise yerinde olmadığını görüp, durumu ailesine ve polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir iş yerinin önünde oturan şüphelinin, çevrede kimsenin olmadığını fark edince çatıya çıkıp köpeği aldığı, ardından da çaldığı bisiklet ile uzaklaştığı görüldü.

'KÖPEĞİMİN BULUNMASINI İSTİYORUM

Köpeği çalınan Elif Naz Şenol, köpeğin babasının doğum günü olduğunu belirterek, Hırsız çatıya çıkmış köpeğimi alıp gitmiş. Bulunmasını istiyorum dedi.

BURSA Genç kızın doğum günü hediyesi yavru köpeği çalan hırsız güvenlik kamerasında

Kaynak: DHA

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