Bursa Gazeteciler Cemiyetinin "Gazetecilik Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu
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Bursa Gazeteciler Cemiyetinin "Gazetecilik Başarı Ödülleri" sahiplerini buldu

Bursa Gazeteciler Cemiyetinin 'Gazetecilik Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu
Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel

Bursa Gazeteciler Cemiyetince (BGC) yapılan "Gazetecilik Başarı Ödülleri" değerlendirmesinde ödül kazanan basın mensupları için tören düzenlendi.

Bursa Gazeteciler Cemiyetince (BGC) yapılan "Gazetecilik Başarı Ödülleri" değerlendirmesinde ödül kazanan basın mensupları için tören düzenlendi.

Basın Kültür Sarayı Uğur Mumcu Sahnesi'ndeki törende konuşan BGC Başkanı Nuri Kolaylı, ödüle layık görülen gazetecileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Konuşmanın ardından gazetecilere ödülleri takdim edildi. AA muhabiri Sergen Sezgin, "Genel Fotoğraf" kategorisinde "Özgürlüğe Çırpamayan Kanatlar" adlı fotoğrafıyla başarı ödülünü Kolaylı'dan aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet ortamında toplanan jüri üyeleri, 121 eseri değerlendirerek 13 başarı ve 14 mansiyon ödülü vermişti.

Öte yandan, Basın Kültür Sarayı'ndaki Nilüfer Sahnesi'nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda cemiyet başkanlığına yeniden Nuri Kolaylı seçildi.

Bursa Gazeteciler Cemiyetinin 'Gazetecilik Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu
Bursa Gazeteciler Cemiyetinin 'Gazetecilik Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu
Bursa Gazeteciler Cemiyetinin 'Gazetecilik Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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