Bursa Espor Zula Turnuvası sonuçlandı!

Dereceye giren takımları tebrik ederiz!

Düzenlediği etkinlikler ve turnuvalarla adından sıkça söz ettiren Bursa Espor Zula Turnuvası sonuçlandı. Organizasyon bitişinin duyurusunu sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Organizasyonun duyuru paylaşımında kullandığı açıklama ise şu şekildeydi:

BursaEspor ve Tügva Bursa Lise işbirliği ile düzenlediğimiz Zula turnuvasında ödül kazanan takımları tebrik eder katılım gösteren takımlara'da teşekkür ederiz. Bir sonraki turnuvalarda görüşmek üzere!

İsterseniz şimdi gelin dereceye giren takımlara birlikte göz atalım:

takım KBB Kağıtspor Espor (5 adet GAMEPOWER Saber RGB Mekanik Klavye)

takım Wildcats Akademi (5 adet GAMEPOWER Warlord 7.1 Kulaklık)

takım WeAreTheBoss (5 adet GAMEPOWER GP700 RGB Mousepad)

takım NAMIDEĞER TEAM (5 adet GAMEPOWER Renji Gaming Mouse)

Playerbros ekibi olarak dereceye giren takımları tebrik ediyoruz!

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Kaynak: Playerbros