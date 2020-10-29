Bursa, Eskişehir ve Bilecik için "kuvvetli sağanak" uyarısı
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Bursa, Eskişehir ve Bilecik için "kuvvetli sağanak" uyarısı

29.10.2020 23:23 | Son Güncelleme: 29.10.2020 23:27
Bursa, Eskişehir ve Bilecik için

Bursa, Eskişehir ve Bilecik'te yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Bursa, Eskişehir ve Bilecik'te yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim günü saat 11.00'den sonra bölgede, yer yer gök gürültülü kuvvetli sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bursa, Bilecik ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşeceği öngörülüyor.

Sağanak nedeniyle olası su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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