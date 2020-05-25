Bursa Emniyet'te kentsel 'İzleme' modernizasyonu
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Bursa Emniyet'te kentsel 'İzleme' modernizasyonu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Bursa'nın kamerayla izlenmesini sağlayan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde, yeni iyileştirme ve geliştirme projesi uygulayacak.

Bursa Emniyet'te kentsel 'İzleme' modernizasyonu
25.05.2020 09:48 | Son Güncelleme: 25.05.2020 09:52

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Bursa'nın kamerayla izlenmesini sağlayan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde, yeni iyileştirme ve geliştirme projesi uygulayacak.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın yürüteceği ve ihale sürecini de başlattığı proje, kentsel görüntülü izleme sistemi ve ortamında, iyileştirme ve geliştirme öngörülüyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün, Osmangazi ilçesindeki Veysel Karani'de faal bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde, yeni kurulum, genişleme, modernizasyon ve performans sistem performansı artırımı sağlanacak.

İhalesi, geçen yıl yapılan ve değerlendirme aşaması tamamlanan teknik proje sayesinde, kentin daha geniş alanına hakim olunacak. Bu projenin içerisinde, en önemli detay olarak, halen tek yönde yer alan (Video Wall) çok panelli kamera duvarı, çift yanlı genişletilecek. Bu genişletme uygulamasında, mevcut ekranın iki tarafına iç bükey 30 derece açılarla 8'er adet ilave 55 inç (139 cm) dev ekranlarla gerçekleştirilecek. Çalışma kapsamında, en az 400 metre kablolama yapılacak ve ihale kapsamıyla ayrıca yeni 6 projeksiyon cihazı da kurulacak.

Proje uygulamasıyla mevcut sistemin, mekansal genel düzenlemeyle beraber, iyileştirme, performans artışı ve modernizasyonu elde edilecek. Sözleşme imzalanacak olan yüklenici firmadan, 60 gün içerisinde çalışmalarını tamamlaması istenecek. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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