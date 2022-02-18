Bursa elektrik kesintisi! 18-19 Şubat Bursa'da elektrik ne zaman gelecek? Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BURSA (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 18 Şubat Cuma günü Bursa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bursa'da Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Bursa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Bursa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

18.02.2022

18 Şubat Cuma günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, KARACABEY ilçe, KIRANLAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Şubat Cuma günü 09:00 - 11:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, ESENTEPE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Şubat Cuma günü 10:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, İZNİK ilçe, ELBEYLİ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Şubat Cuma günü 11:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, SAADET, BAHÇEKAYA, GÜNDÜZLÜ, ESKİ BAHÇEKAYA, HİLMİYE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Şubat Cuma günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, ARAPZADE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Şubat Cuma günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, ARAPZADE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Şubat Cuma günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, GÜRSU ilçe, KURTULUŞ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Şubat Cuma günü 10:00 - 11:00 saatleri arasında BURSA ili, GÜRSU ilçe, ADAKÖY, ZAFER, İSTİKLAL mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Şubat Cuma günü 10:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, KARACAALİ, NARLI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Şubat Cuma günü 11:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL ilçe, AĞLAŞAN, NARLIDERE, DUDAKLI, KAYACIK, NÜZHETİYE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Şubat Cuma günü 10:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, HARMANCIK ilçe, KIŞMANLAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Şubat Cuma günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, SOĞANLI, ALEMDAR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

19.02.2022

19 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, KARACABEY ilçe, EMİRSULTAN mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

19 Şubat Cumartesi günü 10:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, İZNİK ilçe, ELBEYLİ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

19 Şubat Cumartesi günü 12:00 - 15:45 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, HAMAMLI, KÜÇÜKYENİCE, SÜPÜRTÜ, ÇİTLİ, KURŞUNLU, EYMİR, YİĞİT mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

19 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, ARAPZADE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

19 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, ARAPZADE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

19 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, 152EVLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

19 Şubat Cumartesi günü 11:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, 152EVLER, EĞİTİM mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

19 Şubat Cumartesi günü 03:00 - 03:30 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, VAKIF, MEVLANA, YAVUZSELIM, ULUS, ÇINARÖNÜ, ARABAYATAĞI, SAMANLI, HACİVAT mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

19 Şubat Cumartesi günü 09:30 - 13:30 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL ilçe, KALE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

19 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, FATİH, ÇİFTEHAVUZLAR, SOĞANLI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

19 Şubat Cumartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, SOĞANLI, ALTINOVA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

19 Şubat Cumartesi günü 10:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, DEMİRTAŞ CUMHURİYET mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

19 Şubat Cumartesi günü 13:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, DEMİRTAŞ SAKARYA, DEMİRTAŞ BARBAROS, DEMİRTAŞ CUMHURİYET mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

19 Şubat Cumartesi günü 09:30 - 17:30 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, İNKAYA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

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