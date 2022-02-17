Bursa elektrik kesintisi! 17-18 Şubat Bursa'da elektrik ne zaman gelecek? Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BURSA (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 17 Şubat Perşembe günü Bursa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bursa'da Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Bursa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Bursa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Bursa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

17.02.2022

17 Şubat Perşembe günü 09:00 - 10:30 saatleri arasında BURSA ili, GÜRSU ilçe, KURTULUŞ, İSTİKLAL mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

17 Şubat Perşembe günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, GÜRSU ilçe, İSTİKLAL mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

17 Şubat Perşembe günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, SAMANLI mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

17 Şubat Perşembe günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, DAVUTKADI, SİNANDEDE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

17 Şubat Perşembe günü 11:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, SİNANDEDE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

17 Şubat Perşembe günü 10:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ, İZNİK ilçe, MAHMUDİYE, ÇAKIRLI, ÜREĞİL, KERAMET, BOYALICA, ÇAKIRCA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

17 Şubat Perşembe günü 10:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, DİPSİZGÖL, ESKİKÖY, KESTANEALANI, KARAKADI, İCLALİYE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

17 Şubat Perşembe günü 09:00 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, ÇAMLICA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

17 Şubat Perşembe günü 10:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, İZNİK ilçe, CANDARLI, TACİR, GÜRMÜZLÜ, KIRINTI, SARIAĞIL, YÜRÜKLER, MAHMUDİYE, SÜLEYMANİYE, ELMALI, ELBEYLİ, HACIOSMAN, BAYINDIR, KUTLUCA, ÇAKIRCA, İNİKLİ, ORHANİYE, BOYALICA, OSMANİYE, HİSARDERE, MECİDİYE, ÖMERLİ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

17 Şubat Perşembe günü 12:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, SOĞANLI, ÇELTİKKÖY, ÇUKURCAKÖY, MEHMET AKİF mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

17 Şubat Perşembe günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, ALEMDAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18.02.2022

18 Şubat Cuma günü 10:00 - 11:00 saatleri arasında BURSA ili, GÜRSU ilçe, ZAFER, ADAKÖY, İSTİKLAL mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Şubat Cuma günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, GÜRSU ilçe, KURTULUŞ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Şubat Cuma günü 10:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, NARLI, KARACAALİ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Şubat Cuma günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, KARACABEY ilçe, KIRANLAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Şubat Cuma günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, ARAPZADE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Şubat Cuma günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, ARAPZADE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Şubat Cuma günü 11:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, BAHÇEKAYA, SAADET, GÜNDÜZLÜ, ESKİ BAHÇEKAYA, HİLMİYE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Şubat Cuma günü 11:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL ilçe, AĞLAŞAN, NÜZHETİYE, NARLIDERE, KAYACIK, DUDAKLI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Şubat Cuma günü 09:00 - 11:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, ESENTEPE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Şubat Cuma günü 04:00 - 05:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, ÇALI mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Şubat Cuma günü 10:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, İZNİK ilçe, ELBEYLİ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Şubat Cuma günü 10:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, HARMANCIK ilçe, KIŞMANLAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Şubat Cuma günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, SOĞANLI, ALEMDAR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

Haberler.com - Gündem